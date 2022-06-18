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男不堪疫情失業變裝當破窗大盜　4天偷10車...露營器材也不放過

▲男不堪疫情失業變裝當破窗大盜　4天10餘車主受害。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲橫山分局日前破獲一起連去破窗竊案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山地區出現一名破窗大盜，連續敲破多輛汽車窗戶偷走財物，就連車主車上的露營設備都不放過。警方日前終於破獲竊案，對於露營設備失而復得，失主說，本來已經做好心理準備找不回來了，沒想到還有這種意外驚喜，真是不想相信。

警方調查，犯嫌至6月間開始在龍潭、橫山、關西一帶，利用深夜下手行竊車輛，決定後拿出預先準備的石塊布袋用力將車窗砸破，快速將財物洗劫一空，短短4天就有10多台車受害。橫山警分局經調閱監視器鎖定犯嫌後，隨即循線展開埋伏，終於在10日上午將其逮獲，並起獲竊盜贓物。

據了解，家住桃園的張姓竊嫌坦承破窗行竊，他說因疫情失業，缺錢才鋌而走險，雖然刻意變裝、挑尋安全地方下手，未料法網恢恢，還是被警方查到。

▲男不堪疫情失業變裝當破窗大盜　4天10餘車主受害。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼男子說因失業缺錢，才鋌而走險，犯案前雖已小心變裝，不過還是難逃法眼。

▲男不堪疫情失業變裝當破窗大盜　4天10餘車主受害。（圖／記者陳凱力翻攝）

接到通知領回失物的民眾不敢置信，原本想被偷的露營裝備應該找不回來了，沒想到失而復得。全案訊後將犯嫌移送新竹地檢署偵辦。

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