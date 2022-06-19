嬰幼兒BNT、莫德納該打哪款？疫苗效力高嗎？　4大重點QA一次看

▲美國CDC建議6個月至5歲嬰幼兒接種新冠疫苗，最快21日可開打BNT與莫德納。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）18日經專家小組一致贊同，批准了對6個月以上、5歲以下嬰幼兒接種「輝瑞BNT」與「莫德納」2款疫苗的建議，最快可能在21日開始接種。許多美國家長正在考慮該不該讓孩子施打疫苗，《紐約時報》訪問幾名兒童傳染病專家後，整理出4大重點QA。

Q1. BNT、莫德納的幼兒版疫苗有何不同？

美國食藥管理局（FDA）已通過疫苗緊急授權，將莫德納用於6個月至5歲嬰幼兒；BNT則可用於6個月至4歲族群。維吉尼亞大學兒童傳染病醫師雪莉（Debbie-Ann Shirley）表示，莫德納接種2劑，每劑間隔4周；BNT需接種3劑，前兩劑間隔3周、第3劑則至少隔8周後施打，不過，這裡所說的第3劑並非追加劑，而是BNT幼兒疫苗基礎劑量。

兩款嬰幼兒疫苗劑量都低於較大年齡的兒童或成人的接種劑量。莫德納嬰幼兒疫苗為成人劑量的四分之一，BNT每劑劑量僅為成人劑量的十分之一。

莫德納藥廠4月公布初步數據顯示，出生6個月至1歲嬰兒接種2劑的預防效力為51％，而2歲至5歲幼兒效力則為37％。輝瑞藥廠聲稱，在6個月至4歲嬰幼兒接種對象中，3劑BNT疫苗的效力可達80％，但試驗樣本較少，結果僅有3名兒童接種後仍被感染。

Q2. 疫苗對幼兒有何副作用？

迄今數據顯示，年幼兒童的副作用比年齡較大兒童更輕微。雪莉博士表示，可能是注射劑量更低的原因，5歲以下幼兒接種後可能出現哭鬧情緒增加、嗜睡和注射部位疼痛，兩款疫苗相比，BNT整體副作用更少。報導指出，莫德納會導致五分之一的兒童發燒，BNT發燒機率較低。

雪莉補充，參加疫苗試驗的兒童沒有發生心肌炎等心臟方面的副作用，或許是因為實驗規模不夠大的關係。杜克大學醫院兒童傳染病醫師卡魯（Ibukun Kalu）表示，一旦開始大規模接種，就可能會出現一些相關病例，但專家估計數量應該不多，因為心肌炎較好發於青少年與年輕成人，「兒童感染COVID-19的風險比罹患心肌炎機率高出許多。」

美國FDA曾在2月份未准通過BNT嬰幼兒2劑疫苗使用授權，原因與安全問題無關，而是因為預防感染效果不夠好，這也是為何現今BNT需要接種3劑的原因。

Q3. 已染疫的嬰幼兒，是否應該立即接種疫苗？

美國CDC指出，即使兒童已經被感染，疫苗接種也能提供更強大和持續的保護，只要解除隔離並感覺康復後就能接種。雪莉博士補充，由於康復後很少會立刻再次感染，因此染疫後90天再接種也是合理的，不過，若所居住的社區病例上升，即將前往發病率高的地區，或者孩子有免疫功能低下等潛在風險因素，也可以提早接種。

Q4. 嬰幼兒染疫的症狀通常很輕微，就算打了疫苗也可能被傳染，為何還要接種？

史丹佛醫學院兒童傳染病醫師、美國兒科學會傳染病委員會主席馬多納度（Yvonne Maldonado）博士表示，美國自2020年1月以來，已有440多名包含4歲及以下的嬰幼兒死於新冠肺炎，躍升為美國兒童10大死因之一，此外，住院率也高於其他較大年齡的兒童，且一半以上的住院病例感染原因不明。

雪莉博士說，「打疫苗是我們作為臨床醫師建議患者，有助於防止新冠重症的最有效方法，當然也包含嬰幼兒。」

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