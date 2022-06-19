美CDC諮詢專家一致支持　6個月以上嬰幼兒打疫苗

▲美國CDC通過授權，5歲以下兒童也能接種疫苗。（圖／路透）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢專家今天全體一致同意，建議為6個月以上嬰幼兒施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，為全美能於下週展開嬰幼兒疫苗接種鋪路。

諮詢專家表決時以12比0，壓倒性支持為嬰幼兒施打疫苗，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）於數小後批准此舉，容許美國政府展開為5歲以下嬰幼兒施打疫苗作業。

美國食品暨藥物管理局（FDA）已於17日緊急授權為6個月至5歲嬰幼兒施打2劑莫德納（Moderna）疫苗，以及為6個月至4歲嬰幼兒施打3劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗。輝瑞疫苗先前已獲准供5歲以上兒童施打。

輝瑞的嬰幼兒疫苗是成人劑量的1/10劑量，前2劑施打間隔3週，第3劑於至少2個月後施打。

莫德納疫苗則為成人劑量的1/4劑量，間隔約4週施打2劑。FDA也批准施打第3劑，於第2劑打完至少1個月後接種，對象是因免疫狀況差重症風險較高的小孩。

諮詢專家之一的貝爾（Beth Bell）醫生表示：「這場感染導致幼兒喪命，我們有機會阻止。這就是防範已知風險的一個機會。」

拜登政府打算最早於下週展開為5歲以下年齡層施打疫苗作業。

雖然眾多美國父母熱切想讓他們的小孩接種疫苗，但需求到底會有多強大，目前仍不清楚。全美約1800萬名嬰幼兒符合接種資格。輝瑞疫苗於去年10月獲批准供5至11歲兒童施打，但聯邦資料顯示，截至目前僅約29%那個年齡層已完整接種疫苗。

嬰幼兒感染COVID-19通常症狀較輕微，但CDC指出，自2020年3月以來，它仍是1至4歲嬰幼兒的第5大死因，以及不滿1歲嬰兒的第4大死因。

CDC諮詢專家下週將再度集會，考量是否支持為6至17歲兒童和青少年施打莫德納疫苗。由於青少年和年輕男子接種莫德納疫苗後，出現罕見心臟發炎案例的比率引發一些疑慮，預料諮詢專家將會考量相關數據。