邱義仁出任天籟大飯店董事長　黨智庫執行長交棒陳菊愛將許立明

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱義仁出任天籟大飯店董事長　民進黨智庫執行長交棒陳菊愛將許立明

▲台日關係協會理事長邱義仁出席台日經濟貿易會議開幕式。（圖／記者林敬旻攝）

▲邱義仁6月轉任陽明山天籟大飯店董事長。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

前總統府秘書長邱義仁5月底卸任台灣日本關係協會會長之後，據媒體報導，邱義仁也辭去民進黨智庫新境界基金會執行長的兼任職務，但保留副董事長一職，同時日前也已接下台苯公司轉投資的陽明山天籟大飯店董事長職位。至於新境界基金會執行長一職，6月起則由監察院長陳菊愛將、前高雄市副市長許立明接任。

總統蔡英文重要謀士、民進黨新系大老邱義仁在完成福島5縣食品解禁的階段性任務後，決定請辭台灣日本關係協會會長一職，5月底交由前總統府秘書長蘇嘉全繼任。

據《風傳媒》報導，自2020年蔡英文連任起，黨內頻傳邱義仁有意將智庫職掌權交棒給黨內中生代，但因蔡仍倚重邱，直至近日才決定由許立明接任智庫執行長，報導也指雖然邱義仁想交棒職務，但也明白如果真有需要他的地方，他還是願意貢獻一己之力，因此智庫執行運作雖由新人接手，蔡英文仍保留邱義仁智庫副董事長的職位。

▲時任高雄市副市長許立明在議會接受質詢。（圖／記者賴君欣攝）

▲時任高雄市副市長許立明在議會接受質詢。（資料照／記者賴君欣攝）

另有媒體披露，邱義仁近期接下了台苯董事長林文淵兼任的陽明山天籟飯店董事長職位，報導引述知情人士說法，稱過去林文淵在台苯經營權大戰時，邱義仁曾予以支持，兩人交情甚好，協助政壇老友接下職位並不意外。

根據經濟部商業司揭露的公開資訊中，陽明山天籟大飯店代表人及董事長，已在6月15日變更為邱義仁。

▼陽明山天籟大飯店代表人已變更為邱義仁。（圖／翻攝經濟部商工登記查詢網站，點圖放大）▲▼陽明山天籟大飯店代表人已變更為邱義仁。（圖／翻攝經濟部商工登記查詢網站）

▼陽明山天籟大飯店。（圖／記者黃凱翊攝）

▲▼陽明山天籟渡假酒店。（圖／記者黃凱翊攝）

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