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獲蔡英文同意！林錦昌6月底卸文總秘書長　李厚慶接任

▲林錦昌。（資料照／記者湯興漢攝）

▲林錦昌。（資料照／記者湯興漢攝）

文／中央社

文化總會秘書長林錦昌近日已獲蔡英文總統同意，將於6月底卸下文總職務，副秘書長李厚慶將於7月正式接任文總秘書長一職。

林錦昌今天回應中央社記者詢問時表示，感謝總統、同時也是文化總會會長交付秘書長一職，「過去5年多來，文總如果有些許成績，都要歸功於團隊同仁的努力、執委諮委的支持，以及許多關心台灣文化的朋友們鼎力相助。」

林錦昌表示，1992年因緣際會參與政治相關事務，至今已屆滿30載，從在野到台北市政府、總統府、國安會、行政院，歷經3次政黨輪替，應該可以算是「服役期滿」。

▲▼文化總會秘書長林錦昌。（圖／文總提供）

▲文化總會秘書長林錦昌稱「服役期滿」。（圖／文總提供）

林錦昌表示，雖然文總非政府機關，過去5年多跟同仁一起實現許多創新業務也非常愉快，但文化工作比政治更需要新陳代謝，才能不斷有新活水。因此，去年即向總統表達明確意向，希望交棒給年輕一輩，未來也無意任何政治相關職務。

記者詢問卸任後動向，林錦昌表示尚無具體規劃，只想先當個「自在閒人」，難得有自己的時間，可以多運動、閱讀、旅行。

林錦昌提到今年文總與連江縣政府共同主辦的「馬祖國際藝術島」4月圓滿落幕，他一直想找時間去馬祖long stay ，「兩年前考取的遊艇駕照也許可以派上用場。去年小雪釀的老酒，應該也可以開罈了！」

外傳可能投入年底選戰輔選，林錦昌再次重申，卸下職務後可以「自主生涯管理」，無意再參與選舉，畢竟政治以外有太多有趣的事，「與其幫人懇請賜票，不如幫自己買好機票。」

▼文總秘書長林錦昌日前深入馬祖居民家中，學習古法釀造老酒。（圖／文總提供）

▲▼文總秘書長林錦昌、行政院政委張景森深入馬祖居民家中，學習古法釀造老酒。（圖／文總提供）

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