趙少康揪蔡英文罵ECFA金句　開嗆：何時才要廢？

▲中廣董事長趙少康17日發文揪出總統蔡英文、行政院長蘇貞昌在野時批ECFA金句。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

實習記者李密／台北報導

中國日前以檢出禁用藥物為由，宣佈暫停台灣石斑魚輸入，民進黨台北市議員許淑華認為，是ECFA釀台灣石斑魚產業遭到重挫，呼籲民眾跳出前總統馬英九與中國合作設下的ECFA陷阱，馬英九昨回應既然這麼壞，民進黨執政6年了怎不廢？中廣董事長趙少康17日接手痛批，羅列出總統蔡英文、行政院長蘇貞昌在野時批評ECFA的金句，反問民進黨，若真的認為起因是萬惡的ECFA，「民進黨就廢呀！」

中國海關總署動植物檢疫司10日發布通知，要求各海關自6月13日開始，暫停台灣石斑魚輸入，原因是自2021年開始，多次從台灣輸入的石斑魚中，驗出禁用藥物，甚至檢驗出土霉素超標。民進黨議員許淑華日前發文，指石斑魚最初受惠於《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）獲得大量出口訂單，但很快就因技術轉移，導致台灣石斑魚產業遭到重挫，呼籲民眾跳出前總統馬英九與中國合作設下的ECFA陷阱。

對此，趙少康17日表示，民進黨對國內漁民無法交代，遂把石斑魚銷路受阻的元兇指向馬英九，痛批「我要提醒蔡英文，妳已經當了6年多的中華民國總統，還是行政、立法一黨獨大，想做的事情無人能擋，怎麼都沒帶台灣跳出『ECFA陷阱』」？

趙少康指出，ECFA已經生效10年，台灣一年賺大陸1700億美元，ECFA的讓利是原因之一，尤其對國內的農漁民來說，更是受惠良多。斥責蔡政府一面享受紅利，支持台灣經濟，一面洗腦支持者「是大陸需要台灣」，又極力破壞兩岸關係、升高緊張。面對大陸翻臉不認人，對台灣農產品品質從睜一隻眼閉一隻眼，改為按部就班檢驗，蔡政府保護不了漁民，只好回過頭再怪馬英九。

趙少康表示，在馬英九任內，新南向18國占我出口比重從17.6%，提升到21.1％，ECFA以及台星、台紐FTA都能順利簽署；但到蔡英文上台，萊豬吞了、核食進了，台灣對美日讓利，還是什麼貿易協定都簽不了，只剛換到一個內容空泛的「台美21世紀貿易倡議」。

趙少康羅列了總統蔡英文與行政院長蘇貞昌在野時批評ECFA的金句，包括：「ECFA深化貧富與城鄉差距，中小企業與傳統產業將被迫關廠」、「ECFA將成台灣有史以來最大災難」、「ECFA是包著糖衣的毒藥、喪權辱國的不對稱條約」、「一旦民進黨重新執政，將要發動公投廢止ECFA」、「民進黨若重新執政，會將ECFA送交WTO審查」、「ECFA已經對產業帶來傷害」等。

趙少康也據此質疑，在民進黨口中如毒藥糖衣的ECFA，執政6年了仍然不動如山，「真的這麼厭惡ECFA，等到何時才要廢？」