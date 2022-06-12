不忍2孩餓肚！失業男偷牛奶青菜被抓　見警掏2000元相助難過大哭

▲失業男子怕家人肚子餓，動歹念偷竊。（圖／取自免費圖庫PIXABAY，下同）



記者董美琪／綜合報導

台南市南區一名50歲王姓男子因疫情影響，已失業2個多月，10日發現家裡冰箱已空，一家四口沒東西吃，竟跑到全聯偷了共約400元食物，包括牛奶、青菜等，當場遭店員逮到報警。事後警方發現王男狀況，反而自掏腰包買了2000元物資送給他，並幫忙找工作，讓王男忍不住越哭越傷心。

王男家中有讀國2兒子及小6女兒，妻子則是做手工，薪水微薄。曾是送貨員的王姓男子，老闆後來跑路躲到對岸，改做便當外送後，今年又因疫情被辭退，目前已在家2個多月沒有工作。

王男10日下午4時許發現家中冰箱空了，怕家中妻小肚子餓，突然動起歪念，跑到一間全聯量販店，偷了牛奶、青菜及麵包，價值共約400元，最後被店員發現當場逮人報警。

王男被帶回警局後不斷低頭擦淚，一位簡姓刑警得知他因疫情失業，一查發現他有3次竊盜前科，每次都是偷麵包類食物，加上家中有妻小要養，因前科找工作不易，當場回去買了約2000元的牛奶、泡麵與米送給王男，並幫忙找工作以及尋求民間愛心社團協助急難救助。

王男發現後，簡姓刑警暖舉後，哭得更傷心，警方告誡他好好找工作，當孩子的好榜樣「男人有淚不輕彈，有困難再來警局找我」。王男之後被依竊盜罪嫌送辦，檢察官視訊偵辦訊後將他飭回。