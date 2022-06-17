DNA出爐！愛妻媳婦女兒身形相仿　屋主含悲確認4女眷身分

記者陳凱力／新竹報導

新竹31歲陳彥翔買汽油縱火燒死血脈至親8人釀悲劇，由於陳彥翔遲遲無法拔管導致筆錄製作延宕，案情偵辦卡關。另一方面，8名死者分別為4名大人、4名小孩，由於大人皆為女性，且其中有身材相近，因此檢方為慎重，仍由法醫再將DNA送驗進行確認，今日午間DNA報告已完成，8名死者的身分比對工作正式完成，全案就等陳彥翔拔管開口，就可以開始製作筆錄釐清相關案情疑點。

陳彥翔潑油放火後逃生及時，僅身體15%燒燙傷、呼吸道二度灼傷。一開始被警方制伏時，陳彥翔還能正常回應，未料送醫檢查後才發現呼吸到二度灼傷，之後症狀逐現，後來陳彥翔甚至沒辦法發出聲音。

▲陳彥翔送醫時還能說出話，不過隨著氣管灼傷徵狀出現，開始出現無法說話的情況。（合成圖／記者陳凱力翻攝、游宗樺攝）



為了預防燒燙傷傷口惡化造成感染，以及呼吸道後續出現水腫，醫療人員堅持做好預防工作，插管、打上點滴建立起治療管路，就是為了怕「來不及」。陳彥翔遲遲做不了筆錄，檢方也無法進行複訊或做出交保羈押等處分，目前只能先以戒護的方式入住加護病房，同時病房、院外都派警留守。

另一方面，8具遺體因碳化嚴重，辨識不易，4名小朋友體型頗有差距，輪胎行老闆第一時間完成指認，不過大人遺體中其中幾具辨識困難，經DNA化驗後今日午間終於確認身分，目前證人筆錄、火調報告、鑑識調查、DNA報告都已完成，就等陳彥翔拔管說話，完成本案的最後一塊拼圖。

▲▼不少民眾自發性地到案發現場獻花致哀。（圖／記者陳凱力攝）

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