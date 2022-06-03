Uber叫餐被偷！　憂外送員揹黑鍋...餓2hr緝凶嗆賊「用餐愉快」

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗一名陳姓男子叫了外送後發現卻「領無餐」，第一時間按下平台申訴後，才從監視器發現外送員蒙受不白之冤，他擔心外送員受到懲處，急得上爆料社團找人，同時向不告而取的住戶喊話，「你嘴裡喝著手裡拿著，還取走我一家人的晚餐，讓我的孩子多餓了一小時肚子…成年人應該為自己的行為負責，竊盜是公訴罪，會找時間去報案，祝您用餐愉快」。



▲陳姓男子透過監視器找到真兇，急得上網找尋外送員要幫他平反。（圖／記者陳凱力翻攝）

苗栗一名陳姓網友，日前透過uber叫了外賣，沒想到餐點卻不翼而飛，陳姓網友通報Uber客服，並且調閱社區監視畫面，才發現是被大樓的其他住戶拿走。

由於通報平台客服，陳姓網友擔心外送員受到蒙冤處分，因此上網找人，同時表示「造成您薪酬或業務上損失的話，我全額負責賠償。」

陳男說，自己平常就有叫外送的習慣，當天點了約4、500元的餐，因為這段插曲，家人們多餓了1、2個小時，加上已經到了餐廳打烊時間，也不好重新下單，只好全家人一起外出覓食，雖然意外與家人多了一段回憶，但是此風不可長，外送員非常辛苦，光自己年今年餐點失竊就發生2、3次，若非監視器畫面，外送員真是百口莫辯，因此選擇站出來。

陳男也喊話，「這位取走餐點的住戶，我不知道您住哪裡，但我不爽的是你嘴裡喝著手裡拿著，還取走我一家人的晚餐，讓我的孩子多餓了一小時肚子，監視器中我怎麼看你都不像是不小心。」他說「不需要道歉，不需要賠償」成年人應該為自己的行為負責，竊盜是公訴罪，會找時間去報案，祝您用餐愉快。

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