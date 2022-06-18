「這是對年長者不好的時代」　台大醫曝：新冠威脅將一直存在

記者崔子柔／綜合報導

本土病例已超過317萬例，中重症、死亡病例仍以老年人居多，台大兒童醫院院長黃立民則表示，這是對年長者來說不好的時代，「新冠病毒的威脅會一直都在」。

▲年長者及兒童在這波疫情相當難熬。（圖／記者林敬旻攝）



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本土疫情仍處高原期，中重症患者突破萬例，其中有超過85%都是60歲以上長者，死亡病例更佔了9成之多，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，細看各年齡層， 90多歲致死率5.89％，80多歲2.22％，70多歲0.63％。

根據《聯合報》報導，台大兒童醫院院長黃立民直言，這是對年長者來說不好的時代，「新冠病毒的威脅會一直都在」，而目前疫情逐漸趨緩、醫療量能稍微放鬆，關鍵在要能做到早期快篩確診、早期給藥，依照患者病情開立免疫調節劑，並加強加護病房患者治療，就可降低死亡人數。

黃立民認為，這波疫情兩周後就會明顯下降，到時死亡人數就會減少，而全球年長者的致死率都很高，主要是因長者免疫反應差，無法控制體內病毒繁殖，即便積極救治「能做的十分有限」。

▲今年至17日累積確診310萬人，其中4015人死亡，個案致死率約萬分之13。（圖／記者林敬旻攝）



精神科醫師沈政男日前在臉書PO文分析，若人流指數不能繼續下降，只能用確診數目來換取群體免疫，會導致死亡人數增加，依據最新統計資料推估，未來整體致死率很可能也會超過萬分之14。

羅一鈞表示，超過萬分之14確實有可能，由於死亡屬於落後指標，通常在高峰一兩週之後才會慢慢呈現，屆時進行結算、與國際比較才會比較客觀。致死率持續增加的可能性存在，因為目前中南部的疫情還在高原、準備翻轉，還會有重症、死亡個案通報出來。