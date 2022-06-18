　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「這是對年長者不好的時代」　台大醫曝：新冠威脅將一直存在

記者崔子柔／綜合報導

本土病例已超過317萬例，中重症、死亡病例仍以老年人居多，台大兒童醫院院長黃立民則表示，這是對年長者來說不好的時代，「新冠病毒的威脅會一直都在」。

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲年長者及兒童在這波疫情相當難熬。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本土疫情仍處高原期，中重症患者突破萬例，其中有超過85%都是60歲以上長者，死亡病例更佔了9成之多，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，細看各年齡層， 90多歲致死率5.89％，80多歲2.22％，70多歲0.63％。

根據《聯合報》報導，台大兒童醫院院長黃立民直言，這是對年長者來說不好的時代，「新冠病毒的威脅會一直都在」，而目前疫情逐漸趨緩、醫療量能稍微放鬆，關鍵在要能做到早期快篩確診、早期給藥，依照患者病情開立免疫調節劑，並加強加護病房患者治療，就可降低死亡人數。

黃立民認為，這波疫情兩周後就會明顯下降，到時死亡人數就會減少，而全球年長者的致死率都很高，主要是因長者免疫反應差，無法控制體內病毒繁殖，即便積極救治「能做的十分有限」。

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲今年至17日累積確診310萬人，其中4015人死亡，個案致死率約萬分之13。（圖／記者林敬旻攝）

精神科醫師沈政男日前在臉書PO文分析，若人流指數不能繼續下降，只能用確診數目來換取群體免疫，會導致死亡人數增加，依據最新統計資料推估，未來整體致死率很可能也會超過萬分之14。

羅一鈞表示，超過萬分之14確實有可能，由於死亡屬於落後指標，通常在高峰一兩週之後才會慢慢呈現，屆時進行結算、與國際比較才會比較客觀。致死率持續增加的可能性存在，因為目前中南部的疫情還在高原、準備翻轉，還會有重症、死亡個案通報出來。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
惡火8死！心碎爸腳穿「焦黑藍白拖」　留宿靈堂徹夜守至親
信義區翻版九龍寨城！單層擠85戶　洗衣機放公共走道
他靠勞保、勞退月領8萬　方法曝光！現在就要開始做
蔡依林超帥CEO姊夫曝光！　18歲東區搭訕天后姊妹
重機正妹6點反駁「台北不如上海」　她在上海出生選擇住台灣
上海化工廠清晨爆炸！　烈燄染紅天空「震醒居民」
輪胎行逆子「打火機點燃衛生紙」燒死8至親　長子確診獨坐靈堂外

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

種西瓜生匏仔？果肉全是白...疑種子出問題　農會：問題在果農

炎夏易出事！　暑假國道每月15起火燒車「暴增7成」

這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情

重機正妹6點反駁「台北不如上海」！　她在上海出生選擇住台灣

「這是對年長者不好的時代」　台大醫曝：新冠威脅將一直存在

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

未來7天熱爆36℃　3縣市高溫警示

AV片商1招對付新法　達人預言2慘況！女優天使萌也無奈

垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

OL自認「天選之人」上班都不戴！　下場讓她傻眼：自私又無腦

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

嬤體重計放反孫貼心提醒　她狀況外「轉圈再量一次」

種西瓜生匏仔？果肉全是白...疑種子出問題　農會：問題在果農

炎夏易出事！　暑假國道每月15起火燒車「暴增7成」

這裡的西瓜直接「長在最美風景區」！專家曝必玩攻略：隨時轉換心情

重機正妹6點反駁「台北不如上海」！　她在上海出生選擇住台灣

「這是對年長者不好的時代」　台大醫曝：新冠威脅將一直存在

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

未來7天熱爆36℃　3縣市高溫警示

AV片商1招對付新法　達人預言2慘況！女優天使萌也無奈

垃圾桶「2杯飲料」抓劈腿！她上門給遠距男友驚喜　發現綠炸真相

OL自認「天選之人」上班都不戴！　下場讓她傻眼：自私又無腦

指甲冒2特徵要小心！鳳梨「很多渣男都這樣」：女孩子要注意

蔡其昌「違反防疫規定」推廣石斑魚　台中議員：別再鑽漏洞搞笑了

鄭怡靜「強心臟」化解出局危機　逆轉晉級WTT挑戰賽女單8強

種西瓜生匏仔？果肉全是白...疑種子出問題　農會：問題在果農

養毛孩後發生的怪事！　他PO詭異照：我家冰箱長眼睛

輪胎行縱火8死！心碎爸腳穿「焦黑藍白拖」　留宿靈堂徹夜守至親

輪胎行逆子縱火死8至親…爆口角釀慘劇！她嘆：後悔莫及的是自己

戴資穎今下午4點碰陳雨菲　第21度對決爭印尼公開賽決賽門票

英國首相強生「二度突訪基輔」　宣布烏軍萬人境外訓練計畫

萬麗「618快閃」住行政房！無邊際泳池、含早餐　平日房型免費升等

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

生活熱門新聞

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

她上門給男友驚喜　發現綠炸真相

父母溜進她新房間啪啪！妹子見愛的暗示傻了

清冠一號「沒確診也能買」　簡單5步驟查購買地點

重機正妹上海出生選擇住台灣　列6點關鍵

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

OL自認天選之人上班都不戴　結果確診了

他拍照諷警車「停在機車道」

輪胎行縱火和台南妻弒夫　律師曝共通點

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆

許藍方哭窮戶頭剩7000！網：不是節目班底？

AV片商1招對付新法　達人預言2慘況

「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理

辣妹刺青師「南半球哄睡」　6千人暈到睡不著

更多熱門

相關新聞

「清冠一號」買不到　黑市價格飆漲5千元

「清冠一號」買不到　黑市價格飆漲5千元

新冠疫情確診者居高不下，但醫療院所開立的治療藥物卻只是一般感冒藥，民眾想買中藥複方的「清冠一號」自保卻買不到。縣議員宋麗華17日在議會總質詢質疑政府的超前部署與民眾需求背離，根本是「燒錢部署」，要求應開放民眾能自行購買清冠一號，不再視為處方藥箋。

屏東縣+2659！衛生局估6月下旬疫情趨緩

屏東縣+2659！衛生局估6月下旬疫情趨緩

桃園市6/19設置兒童疫苗快打站

桃園市6/19設置兒童疫苗快打站

郭董家用PCR機不急著賣　300台先捐小金門感人原因曝

郭董家用PCR機不急著賣　300台先捐小金門感人原因曝

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染居家隔離防疫

讀者迴響

熱門新聞

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

許藍方認了戶頭剩7926：描述事實

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

峮峮擇偶條件曝光：2星座先淘汰

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

「五星連珠」真的來了！

她上門給男友驚喜　發現綠炸真相

老婆出軌男閨蜜！人夫看穿卻裝傻

最難被算計的3星座！Top 1超有危機意識

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面