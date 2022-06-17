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屏東縣+2659！目前仍處高原期　衛生局評估疫情6月下旬趨緩

▲屏東市和平國小上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市和平國小上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(17)日新增2659例本土確診個案；衛生局表示，由於縣內疫情升溫緩慢，以致高原期拖得比較長，下降同樣也會緩步降溫，目前仍處高原期，預估6月下旬起將逐步緩降。

至於屏東兒童COVID-19專責ICU中重症病床一事，衛生局說明，兒童重症專責病床依中央規範，高屏澎縣市為同一醫療區域，總共有17床，屏東有1床，疫情期間依中央轉診機制，如遇兒童重症需跨區轉診調度，即由衛生福利部高屏區緊急醫療應變中心協助啟動跨區調度。而縣府也協調高雄市各醫學中心協助重症病患跨區轉診，包括高雄長庚醫院、義大醫院、高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和醫院等，以保護兒童生命健康。

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屏東縣今日6-11歲校園莫德納第二劑仍持續施打中，前兩日共已施打87間國小，實際施打3369人，施打率達69.9%。衛生局表示，若因故未能在校園施打疫苗的學生，家長也可帶到合約院所施打，另於6月27日至6月30日暑假開始前也將完成兒童BNT 第二劑校園疫苗施打作業，以提升學童群體免疫力。

另提醒曾感染過新冠肺炎者，並非完全免疫，仍需接種疫苗以獲得完整保護力，但建議自確診日至少三個月後再考量是否施打疫苗。

另縣府決定高中以下各級學校維持實體教學，但也尊重家長的選擇，孩子可以防疫假，在家學習，不影響出缺勤及評量成績。而在防疫的前提下，只要班上一人確診，該班即暫停實體課程，因3天後該班即復課，故將不公布校名，但每日教育處仍會持續公告暫停實體課程的校數、班數與所佔全體之比率。

目前縣內疫苗施打率依戶籍地總人口數算，第一劑88.58%，第二劑79.56%，第三劑65.37%，第四劑0.46%，追加劑的施打率仍偏低，縣府提醒，明(18)日有開放三處速打站，包括：屏東火車站6歲以上莫德納疫苗500劑、高榮屏東分院6歲以上莫德納疫苗500劑、輔英醫院12歲以上BNT疫苗250劑，1、2、3、4劑隨到隨打，詳細時間及劑數可至衛生局官網查詢。

根據衛生局統計，截至6月17日，縣內居家隔離現管人數3891，解除隔離：2157人，居家照護累計77387人，解除63643人，現管13744人。

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