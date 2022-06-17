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「清冠一號」黑市價漲到5千　屏縣議員請命「讓民眾自行購買」

▲屏東縣議員新冠一號向政府請命 。（圖／宋麗華服務處提供，下同）

▲屏東縣議員宋麗華為新冠一號質詢衛生局長施丞貴 。（圖／宋麗華服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠疫情確診者居高不下，但醫療院所開立的治療藥物卻只是一般感冒藥，民眾想買中藥複方的「清冠一號」自保卻買不到。縣議員宋麗華17日在議會總質詢質疑政府的超前部署與民眾需求背離，根本是「燒錢部署」，要求應開放民眾能自行購買清冠一號，不再視為處方藥箋。

▲屏東縣議員新冠一號向政府請命 。（圖／宋麗華服務處提供，下同）

縣議員宋麗華表示，南部疫情升溫迎來高原期，屏東縣從6月初起每天都有2、3000人確診案例，期間甚至發生院急診室擠滿確診患者、病童遭拒收情形，讓許多民眾憂心醫療量能不足，恐怕造成醫療體系崩盤。

她指出，目前確診者可以透過視訊看診瞭解病情，但醫生開立的治療藥方卻幾乎都是一般的感冒藥，市面上最夯清冠一號卻一直無法取得，醫師也未告知應如何隔離防範等措施，希望衛生局能統一明訂相關看診流程，將重要的資訊公告周知讓民眾有所依據、遵循。

她說，清冠一號是2020年由中華民國國家中醫藥研究所開發的緩解輕症嚴重特殊傳染性肺炎之中藥複方，先在海外販售，再從海外紅回台灣，是全球率先合法行銷50多個國家的中藥製劑。台灣本土疫情升溫，衛福部才在去年5月17日開會決議，確定採用緊急授權方式，讓已取得「清冠一號」外銷藥證藥廠，申請國內臨時藥品許可證。

但她質疑政府口口聲聲的超前部署應該叫做「燒錢部署」。她指出，清冠一號2年前一瓶才450元，但做為研發與生產國的台灣，目前想買原本價格只約1千至2千元的清冠一號卻買不到，黑市價格甚至已喊到5千元，實在令人訝異，根本與民眾需求背離。希望縣府向中央反映，不應再將清冠一號視為處方藥物，讓民眾隨處都能買到，「不要連人民的生命，都要讓政府控制」。

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