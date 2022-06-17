桃園市+4305！6／19設置兒童疫苗快打站　7／5前全數接種完畢

▲桃園市長鄭文燦17日透過視訊主持市府防疫會議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今（17）日新增4305例本土確診個案，桃園市政府教育局長林明裕指出，桃園市目前已完成83所學校疫苗接種作業，預計6/22日前會全數完成BNT疫苗第3劑接種；此外，6/19日將設置兒童疫苗快打站，提供莫德納疫苗第2劑接種，預計7/5日前全數接種完畢。

桃園市今天新增4305例本土確診個案，市府衛生局長王文彥表示，桃園65歲以上10%，18歲以下20%，與人口比差不多。目前桃園累積38萬4,007例，盛行率約16.97%。因確診人數下降，醫療採檢站功能逐漸減少，下週醫療採檢站逐漸縮編到6站。此外，市府預計6月22、24與25日進行65歲以上長者追加劑接種專案，提供BNT與高端疫苗接種，預計可接種5萬8,000人。

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▲桃園市政府衛生局長王文彥（中）、教育局長林明裕（右）與新聞處長詹賀舜（左）17日主持市府疫情記者會說明疫情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府教育局局長林明裕說明，桃市95所國高中，自5月26日開始BNT疫苗入校接種，目前已完成83所學校，預計6月22日前會全數完成BNT疫苗第3劑接種作業。

林明裕還說，預計在6月19日上午8時至12時，於桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、龜山區自強國小、楊梅區楊心國小等5校，設置兒童疫苗快打站，提供莫德納疫苗第2劑接種，預估會有4,000人接種，第1劑尚未接種的兒童也可前往施打。另外，針對兒童接種第2劑莫德納疫苗、第2劑輝瑞兒童疫苗部分，也會有入校接種計劃，最慢在7月5日前將全數接種完畢。

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