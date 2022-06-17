雲林+1372！　12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（17）日新增1372例本土確診個案，分別為斗六285例，虎尾190例，西螺92例，麥寮91例，斗南87例，莿桐64例，崙背60例，古坑42例，北港68例，二崙57例，土庫67例，台西43例，元長39例，口湖36例，水林34例，林內29例，四湖26例，大埤23例，東勢18例，褒忠21例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，新增1372例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-102歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1458人、確診者居家照護在管中有7664人。統計至6月16日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10840人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19672人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋1372例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共47517例，其中累計86例為死亡。今日新增4例死亡確診個案，分別為1名男性及3名女性，年齡介於70至90多歲間，有糖尿病、高血壓、心血管疾病、慢性腎病、高尿酸血症併痛風、失智等慢性病史，其中1位已完整接種疫苗，另1位已接種2劑疫苗，其餘2位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/10至6/13，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣國高中 BNT疫苗第3劑接種意願調查統計，衛生局指出，雲林縣轄內國中32所、高中23所加上虎尾科大、雲林特殊教育學校共57所學校，截至6月17日止，施打完成校數36校。其中12-17歲學生共32711人，經調查有意願接種人數26882人，比率占82.15%。

雲林縣國高中學生BNT12-17歲疫苗第 3 劑接種時程，校園集中接種因配合追加劑與第 2 劑須間隔至少 5 個月，目前陸續安排各校接種中，將於 6 月30 日前完成，各校安排日程可洽學校，並公告於本縣教育網防疫專區。

▲雲林縣累計86確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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