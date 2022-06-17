　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林+1372！　12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（17）日新增1372例本土確診個案，分別為斗六285例，虎尾190例，西螺92例，麥寮91例，斗南87例，莿桐64例，崙背60例，古坑42例，北港68例，二崙57例，土庫67例，台西43例，元長39例，口湖36例，水林34例，林內29例，四湖26例，大埤23例，東勢18例，褒忠21例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，新增1372例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-102歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有1458人、確診者居家照護在管中有7664人。統計至6月16日止6-11歲兒童莫德納疫苗累計已完成10840人接種；5-11歲BNT兒童疫苗已完成19672人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋1372例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，111年度統計本土累計確診數共47517例，其中累計86例為死亡。今日新增4例死亡確診個案，分別為1名男性及3名女性，年齡介於70至90多歲間，有糖尿病、高血壓、心血管疾病、慢性腎病、高尿酸血症併痛風、失智等慢性病史，其中1位已完整接種疫苗，另1位已接種2劑疫苗，其餘2位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/10至6/13，經由疾管署判定今日公告。

雲林縣國高中 BNT疫苗第3劑接種意願調查統計，衛生局指出，雲林縣轄內國中32所、高中23所加上虎尾科大、雲林特殊教育學校共57所學校，截至6月17日止，施打完成校數36校。其中12-17歲學生共32711人，經調查有意願接種人數26882人，比率占82.15%。

雲林縣國高中學生BNT12-17歲疫苗第 3 劑接種時程，校園集中接種因配合追加劑與第 2 劑須間隔至少 5 個月，目前陸續安排各校接種中，將於 6 月30 日前完成，各校安排日程可洽學校，並公告於本縣教育網防疫專區。

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計86確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►快訊／全國校園累計30 萬例　雲林宣布維持線上教學到暑假

►斗六市所斥資160購買4台碎木機　助果農修剪殘枝

►「八音才子」黃文擇人生最後一程　6／19火化...開放民眾悼念送行

►沒吃早餐血糖低！工人暈眩倒臥橋墩旁　警及時發現助送醫

►雲林縣攤商紓困3成租金3個月　斗六市公所再加碼7成全免

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「正確倒鮮奶方法」等6年爆紅　一排藍勾勾朝聖：行銷之鬼
骨瘦如柴！彰化3兄弟躺地上不省人事　緊急送醫
首宗「貓傳人」！確診貓咪打噴嚏　獸醫發燒確診
少女打119遭性侵枉死　淫消防員懲戒結果曝
勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝
梁云菲羞認見面2次「直接全壘打」：總要試車吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

熱氣球嘉年華入園有優惠　台東縣民百元無限次進出

獨漏張善政？　「邱、羅、呂」合體行銷桃園水蜜桃

強化火災搶救及無線電轉播收訊　南消辦測試演練

雲林+1372！　12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

協助漁業永續　台塑企業推動海洋保育放流逾700萬魚苗

斗六市所斥資160購買4台碎木機　助果農修剪殘枝

高樹芋頭產季與大甲重疊致價格低　周春米協調合作社收購

秀出身分證！台中人玩馬拉灣、探索樂園299　畢業生劍湖山只要399

最萌反派小小兵大舉南下屏東　早鳥票限時開賣

怪男雨夜偷牽機車藏起來「只是好玩」　休假女警眼尖逮人

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

熱氣球嘉年華入園有優惠　台東縣民百元無限次進出

獨漏張善政？　「邱、羅、呂」合體行銷桃園水蜜桃

強化火災搶救及無線電轉播收訊　南消辦測試演練

雲林+1372！　12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

協助漁業永續　台塑企業推動海洋保育放流逾700萬魚苗

斗六市所斥資160購買4台碎木機　助果農修剪殘枝

高樹芋頭產季與大甲重疊致價格低　周春米協調合作社收購

秀出身分證！台中人玩馬拉灣、探索樂園299　畢業生劍湖山只要399

最萌反派小小兵大舉南下屏東　早鳥票限時開賣

怪男雨夜偷牽機車藏起來「只是好玩」　休假女警眼尖逮人

連日籍大叔都買單的下酒菜！中山區日式小酒館　買醉必備炸牛肉餅

歐美10年「最情慾」電影！台版蒼井空朝聖　夏晴子有fu看到濕眼眶

國民黨高雄市長民調之亂　張亞中痛批造假！將募款100萬揭發真相

柴犬肚皮黏地板散熱　爸笑：他本來要進店裡吹冷氣

保險業H1花254億買商用不動產　創同期新高

CHANEL縮小版19、口蓋包萌翻！「工坊系列」建築線條貫穿華麗曝光

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

Lulu心疼吳宗憲「他內心可能很難受」：像照顧我們的爸爸

甘正智：天方能源要做電力Shopping Mall

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

台中男停車險喪命！頭伸車外慘被車門夾頸

名有「新、明」者　逛新明二手市集享好康

桃園慶黃埔建軍建校　軍系為呂玉玲抱不平

羅智強「祈福走桃園」　看見台灣民主危機

小黃南迴公路撞護欄　警民徒手搬車畫面曝光

「銅板快閃夠購go」新永華夜市熱鬧首發

新北國旅振興首發　金山漫遊2天1夜價999

澎湖400年古井　國產局竟控「竊占國有地」

身分證拿出來！台中人玩馬拉灣、探索樂園299元　畢業生玩劍湖山399元

黃偉哲聲援優質台南石斑魚養殖業

崑山科大吳寶春烘焙學院贈特色麵包

阿里山公路驚見無人機車奔馳

成美文化園區推「紫薇花季x盛開的愛情故事」活動

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

更多熱門

相關新聞

宜蘭守護青少年健康　7/2起第18波快打站開打

宜蘭守護青少年健康　7/2起第18波快打站開打

宜蘭＋959增7死，而針對5歲至17歲孩子的疫苗接種，衛生局已規劃第18波疫苗快打站，將於7月2日後陸續提供服務，而家長也可依照孩子的需求逕洽醫院或診所預約施打。另，宜蘭衛生局提醒，醫事人員如有施打第4劑疫苗的需求，可憑執業執照或工作證至快打站施打。

基隆連續6天9百例以下　市民廣場篩檢站將停止服務

基隆連續6天9百例以下　市民廣場篩檢站將停止服務

高雄+8237「降千例」！曲線幅度向下走

高雄+8237「降千例」！曲線幅度向下走

前立委張嘉郡將「卸貨」　竟重心不穩跌倒

前立委張嘉郡將「卸貨」　竟重心不穩跌倒

二次感染「3評估條件」曝　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染

二次感染「3評估條件」曝　羅一鈞：1~3個月內多屬同次感染

關鍵字：

確診疫情台灣防疫雲林

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面