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大鑫吹哨者指黃南競「邏輯奇怪」　「利比亞文件」揪出黑心快篩

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲檢調發現大鑫進口的劣質快篩有200萬劑流入市面。（圖／調查局提供）

記者唐鎮宇／專題報導

大鑫資訊執行長黃南競涉嫌將過去任職於「醫優科技」的申請資料帶往大鑫，藉此進口劣質快篩劑「富樂Flowflex快篩試劑」遭檢調查獲，但劣質快篩劑仍有近200萬劑已流入市面。揭發此案的醫優科技張姓特助說，黃在醫優擔任執行長時，就曾主導向浙江工廠進口10萬劑未經食藥署核准的快篩劑，再出口到香港；後來又稱其中2萬劑可在香港「改包裝」再賣回台灣，遭到公司拒絕。之後公司還調查發現，黃取得的美國原廠授權文件，寫的竟是授權在「利比亞」代理。

醫優科技在黃南競主導下，去年9、10月間委託邵博士顧問公司，向食藥署申請ACON公司在美國製造的「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」與「Flowflex COVID-19 Antigen Rapid Test」兩款快篩試劑緊急使用授權(EUA)，但當時只有Home Test這款通過。

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▲▼大鑫陸製富樂快篩「混充美國貨」恐觸2法　食藥署：最重可處5年刑。（圖／食藥署提供）

▲大鑫以陸製富樂快篩「混充美國貨」，最重可處5年刑。（圖／食藥署提供）

張姓特助向《東森新媒體ETtoday》表示，今年2月時，他想釐清公司技術人員和管理層上是不是有一些溝通問題，結果發現執行長黃南競「有一些邏輯很奇怪」，例如明明可以接到的業務，卻不繼續執行；有些財務支出也對不起來，甚至有些談話前後矛盾，他就暗自上了心。

沒多久，黃南競向公司說有客戶要訂購Home Test 10萬劑，黃會向ACON的浙江工廠下訂單。當時張就表達反對，指這款快篩劑與EUA許可的製造地不同，中國製造的不能在台灣販售。張說，當時黃南競回答「我們不要管，客戶買了之後就會直接送到香港、賣到國外去，不會進來台灣」，公司才同意這筆訂單。

▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲大鑫執行長黃南競鑽EUA漏洞，以陸製快篩魚目混珠。（圖／調查局提供）

後來這10萬劑快篩劑3月7日到台灣，隔天隨即賣去香港。但3月底的時候，黃南競又跟公司說，其中有2萬劑可在香港將「Home Test」包裝改為「Rapid Test」，黃還表示「這是原廠許可的」，並說要把這2萬劑賣回給醫優。張姓特助說，這做法太怪了，而且當時他發現美國食品藥物管理局(FDA)3月1日在網站上就公開示警「Rapid Test未經核准」，於是他向股東表達「要拒絕」，「這裡面一定有什麼奇怪的地方。」

後來張姓特助蒐集到黃南競更多財務支出交代不清的地方，公司也在4月21日召開股東會將他解職。張回憶，當時黃在會中非常生氣，還揚言「我離開之後，醫優維持不了3個月，所有和ACON的合作也會終止！」

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲黑心快篩案吹哨者曾在空軍服役。（示意圖／記者李毓康攝）

張姓特助說，黃南競離職後，公司也組成專案小組調查，先是向邵博士顧問公司索取當時提交給食藥署申請EUA的資料，但遭到拒絕；後來只好在公司內翻箱倒櫃，結果發現一份ACON的授權文件，上頭竟寫著是ACON授權一位「陳先生」在「利比亞」全權代理。張回憶，那份文件看起來語法就和美國人慣用的不同，「看起來太像從中文翻譯成英文」，懷疑是假冒的文件。

醫優科技進一步向ACON原廠詢問，才得知ACON在美國只有實驗室，沒有工廠，也就是不管是「Home Test」還是「Rapid Test」，都是在中國製造、沒有美國製造的版本，和當時向食藥署申請EUA時宣稱在「美國製造」不同。而經過美國FDA許可的「Home Test」只會在美國販售，在其他國家販售的只有「Rapid Test」。

後來到了5月，有醫優科技員工在網路上發現有人販售「Home Test」快篩試劑，上頭標示的許可字號與進口公司名都是醫優科技，他們這才發現市面上開始出現來自中國製造的「假貨」，醫優科技因而報警處理，並在5月13日發文給食藥署，要求撤銷專案許可。

3月時美國FDA對「Rapid Test」發出示警，表示該產品缺乏FDA批准的測試，可能造成不準確的風險後，ACON的香港代理商曾發出公告，指「Home Test」（白色包裝）與「Rapid Test」（藍色包裝）均採用完全相同的成分及配方，並在同一家ACON工廠生產。但張姓特助說，「Home Test」與「Rapid Test」這兩款快篩劑報價差距很大，前者一劑進價4.3美元，後者只要1.1美元，很難相信這兩款是同樣的內容物；再者，當時中國市面上有很多ACON快篩劑的仿冒品，一劑只要0.2到0.5美元。

張姓特助說，雖然醫優科技取得專案輸入許可後，只要不進貨就沒有事，但看到市面上有打著公司名號的假貨，「我不殺伯仁、伯仁因我而死」，萬一有民眾使用了劣質快篩劑，導致錯判怎辦？「雖然拿到EUA可以賺很多錢，但誤導消費者會有道義責任，一定要申請廢止。」目前公司已向美國FDA舉報ACON生產的快篩劑可能有劣質品的問題，FDA也已經立案調查；另外也已委請律師，向黃南競提刑、民事告訴，並求償一億餘元。

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