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獨／黑心快篩劑內幕追蹤　揭弊「吹哨者」是他！

▲▼F-16,戰隼戰鬥機,F16,中華民國空軍455聯隊,制空權,戰機,國防。（圖／記者李毓康攝）

▲黑心快篩案吹哨者曾在空軍服役。（示意圖／記者李毓康攝）

記者唐鎮宇／專題報導

國內爆發疫情以來最大規模的劣質快篩試劑輸入案，由大鑫資訊進口的「富樂Flowflex快篩試劑」使用後無法顯示C線（品管線），經調查局追查發現是混用中國代工次級品出貨，包括高雄市政府、台中市政府等至少10多個公務機關等都是受害者。檢調雖然已經緊急查扣庫存，但仍有近200萬劑已流入市面。而揭發此起弊案的關鍵吹哨者，是一名曾負責採購飛彈的退役軍人。

今年40多歲張先生（匿名）是空軍官校畢業，在軍中時曾負責愛國者飛彈的採購任務，退伍後也曾擔任上市櫃公司的高階經理人。近年因家中誕生了可愛的小孩，因而閒賦在家當專職奶爸。這時剛好有位朋友經營一家醫療資訊系統的公司叫「醫優科技」長年虧損，看中張一絲不苟的個性，想請他來幫忙評估這間公司「看看還有沒有得救」，職稱掛「特助」。

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▲▼富樂快篩試劑出包，「品管線C線」出不來。（圖／記者吳奕靖攝）

▲醫優科技張姓特助蒐證與舉發，揪出黑心廠商進口劣質快篩試劑。（圖／記者吳奕靖攝）

張先生是在今年2月到職。他說，剛來的時候想要釐清公司技術人員和管理層上是不是有一些溝通問題，結果發現執行長黃南競「有一些邏輯很奇怪」，例如明明可以接到的業務，卻不繼續執行；有些財務支出也對不起來，甚至有些談話前後矛盾，他就暗自上了心。後來張蒐集到黃南競更多財務支出交代不清的地方，公司也在4月21日召開股東會將他解職。之後張展開一連串調查，才發現這起黑心快篩。

「吹哨者」指的是將企業或企業員工的違法行為對外公布的人，但揭發此事的張先生說：「我沒有揭弊的興趣，從頭到尾我都是為了研究要讓公司怎樣賺錢！」張說，一開始他只是要研究這筆ACON快篩到底能不能用，不能用的話公司就要趕快再申請其他快篩劑進口。後來5月初公司發現市面上開始出現貼有「醫優科技」的假快篩，他想「這家公司是醫療產業，商譽可不能受損！」萬一假貨流竄，讓醫優科技被打成「黑心商人」，「這家公司就一點機會都沒有，一定會被抓出來鞭屍！」才促使張先生決定要向政府揭露這件事。

▲愛國者飛彈演練。（圖／軍聞社提供）

▲黑心快篩吹哨者曾負責愛國者飛彈採購案。（示意圖／軍聞社提供）

張也透露，會揭發這起黑心快篩「要感謝國防部」。他先在5月10日打電話給食藥署，表達市面上有假貨的訊息，但之後就沒有下文；後來公司在5月13日發公文給衛福部跟食藥署，表達市面上出現假貨ACON快篩劑等資訊，並請求廢止專案許可。張怕公文寄丟，還特地派人親送，但同樣沒有音訊。

直到端午節前後，有股東告知有其他政府單位也採購到了大鑫資訊進口的快篩，他便搜尋政府公開採購資料，發現軍醫局也有採購同批快篩。接著他透過以前在軍方的同僚向軍醫局示警，並把資料提供給軍醫局，結果軍醫局比對後發現快篩果然有問題。之後國防部把相關情資提供給調查局，調查局再和張先生聯繫確認資料內容後，才展開調查。

揭發這件事後，張先生也接獲不少關切電話，他也坦言會有壓力， 但行事低調的他說「我不想紅啊！我只是想要解決公司的問題！」

▲▼新竹地檢署指揮調查局查獲進口美國富樂快篩試劑，遭進口商大鑫公司以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

▲進口商大鑫公司鑽EUA漏洞，以次級品冒充合格品交貨。（圖／調查局提供）

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