　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南確診+5465！　黃偉哲再度呼籲市民施打疫苗

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，統計2022年1月1日至6月16日，台南市累計確診個案人數共200654名，已解除隔離160828名、尚在隔離中39826名，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲市長指出，17日台南染疫人數稍稍有下降，是5465，16日是6100多，大概降了7百個左右，但疫情起起伏伏，不要為了一天、兩天的降低或增加，就影響到我們對於整體的防疫狀況的判斷，要看要看中期，至少要看一個禮拜以上。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，中央有說，根據中央的流行病學專家，還有許多的專家研判，中南部的疫情到下禮拜開始會比較趨緩，如果是這樣子的話，下禮拜開始會再密切觀察台南現地的狀況，但是所謂的疫情增加或疫情降低，這個不是天上掉下來的，這是要靠防疫作為，以及市民朋友的防疫意識所造成的。當市民朋友們，如果有人在飲宴之間，脫下口罩隨便敬酒，隨便串門子的話，那當然容易帶來感染。但是，如果市民朋友本身的防疫意識很高，有一些餐飲的外帶，帶回家吃，工作場合或在外面也不會脫下口罩，口沫橫飛，個人都保持一下社交距離，這樣子染疫的機會就少了。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲說，隨著一個人染疫機會降低了，大家這個人群或這個公司、這個機關、這個學校，他的染疫的比率就降低，或這個家庭，如果這個家庭一個人確診，尤其是孩子確診，父母親照顧他，確診的機會相當高。所以呢，如果能保護好你的孩子，那你自己本身在工作場合又能很小心的話，這個家庭或這個機關，事實上確診的機會就比較低。比較低的話，整體而言，大家確診的機會都降低。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因此，市府還是要特別呼籲各位好朋友，現在兒童的第二劑，所謂的兒童是5-11歲，因為12歲以上第二劑的施打率已經8成了，那所以說，對於5-11歲的部分，第二劑已經開始注射疫苗了，歡迎大家，因為現在規定四個禮拜就可以了，歡迎大家趕快，帶著心愛的家人，心愛的小朋友，趕快去施打第二劑，建立完整的保護力。因為在國外來講，打完兩劑才算完整施打，第3劑叫做追加劑，所以一般出國也好，就看你兩劑的施打，已經完整的接種，所以莫德納疫苗，現在就可以開始施打，16日已經有一些施打了，接下來就是台南共照雲，台南快疫通，這類的工具，希望大家能夠利用，所以加入快加入台南共照雲、台南快疫通，如果你確診的話加入共照雲，如果沒確診，只是居隔，可以加入快疫通，這樣子隨時有最新的資訊，包括防疫資訊，還有包括一些政策指令，都會跟各位做一個詳細的報告。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲再度呼籲，疼愛自己小孩的家長，盡快帶5-11歲的孩子去施打第二劑疫苗，打完二劑才算是完整接種，如果要打第三劑叫做追加劑，我們現在12-17歲這個年齡層的追加劑才剛開始沒多久，現在已經覆蓋率到42％了，所以12-17歲的同學，在家長的同意下已經施打了第3劑的追加劑，因此市府接下來，不管在假日，禮拜六、禮拜天所加開的施打站，不分年齡層，兒童的部分就是5-11歲，莫德納是6-11歲啦，輝瑞是5-11歲，莫德納是6-11歲，還是遵守相關的規定，我們各個施打站就可以去施打，輝瑞的部分是6月22日開始施打，那現在就可以預約了。

至於12歲以上的部分也可以在台南打疫苗的上面來預約施打，這樣子的話，因應很可能在下一階段會來襲擊台灣的BA.4、BA.5，感染力更強的病毒，我們必須要更有防疫意識的準備，目前為止BA.2，下禮拜中央就大概推估中南部的疫情會稍解，但是我還是希望市民朋友們千萬不要大意。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徫生局長許以霖指出，統計至2022年6月16日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.5％、81.6％、1.3％、67％、0.4％，總接種劑次446萬8353。

自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫；為保護家人健康，4 天自主防疫期間，家人不可以共同居住，仍須以1人1戶為原則，未能符合1人1戶者須入住防疫旅宿。除了搭乘防疫車隊外，民眾入境檢疫申報時勾選「親友/機關團體車輛接送」，即可由親友車輛接送至檢疫地點，並請配合各航空站揭示的交通動線規劃辦理，以及參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施；3天居家檢疫及4天自主防疫以同一地點為原則，如自主防疫與居家檢疫不同地點，檢疫者應向關懷員提出申請，經同意後簽具異動聲明書，始得變更地點，地點更換以1次為限。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自主防疫期間，有工作及採買生活必需品或進行商務履約之上班、參訪、演講、開會之必要情形才可外出，且避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，並應全程佩戴口罩，維持社交距離。

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖提醒，中央流行疫情指揮中心16日公布「防疫旅館管理指引修正重點」，說明居家檢疫或隔離者在自主防疫期間，得依照防疫旅宿業者揭示之方式，向業者出示其2日内快篩檢測陰性及身分證明等文件後，於必要時出入防疫旅宿。另外考量自主防疫期間仍可能具傳染風險，當必要外出事由已完成後應儘速返回防疫旅宿；倘自主防疫者發生外出未歸之情事時，請防疫旅宿業者協助於其外出次日上午通報地方政府，俾利地方政府後續查處。衛生局呼籲檢疫者及隔離者於自主防疫期間仍應遵守相關防疫規範，降低潛在的傳播風險。

►惠而浦除濕機超優惠價！設定濕度、室內更舒服

►穿上秒變瘦！纖腰、提臀、沒小腹就靠它

ET快訊
「正確倒鮮奶方法」等6年爆紅　一排藍勾勾朝聖：行銷之鬼
骨瘦如柴！彰化3兄弟躺地上不省人事　緊急送醫
首宗「貓傳人」！確診貓咪打噴嚏　獸醫發燒確診
少女打119遭性侵枉死　淫消防員懲戒結果曝
勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝
梁云菲羞認見面2次「直接全壘打」：總要試車吧

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南確診+5465！　黃偉哲再度呼籲市民施打疫苗

5個月內國道二次事故「增1死9傷」　反光背心評估納新車標配

勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝　金主身分超大咖

華信金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」用這招

32年前小學學雜費！她曬「不到700元」收據...嘆：回不去了

總統都吃這些菜！大廚曝國宴菜秘辛　料理禁止出現「這3物」

守護5歲至17歲青少年健康　宜蘭7／2起第18波快打站開打

雲林宣布公立學校線上教學到暑假　幼兒園可自行決定是否實體

味道與歷史的交疊！基隆美食的混血基因解密

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆：吃一次就愛上

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

柯以柔離婚勝訴！首露面泛淚　遭前夫騙學歷：別塑造我愛錢

竹市輪胎行深夜大火釀8死！ 二兒子跟家人吵架縱火燒全家

逆子縱火燒全家！一家三代8人亡　新竹輪胎行大火全紀錄

粿粿和老公范姜彥豐一起洗澡　見妊娠紋險落淚...爆笑真相小S傻眼

妻不堪長期遭家暴持刀殺夫　呆坐現場呢喃：忍無可忍...

台南確診+5465！　黃偉哲再度呼籲市民施打疫苗

5個月內國道二次事故「增1死9傷」　反光背心評估納新車標配

勇士封王！他發2000片雞排「地點、通關密碼」曝　金主身分超大咖

華信金門飛台北班機　運送嬌客「栗喉蜂虎棄蛋」用這招

32年前小學學雜費！她曬「不到700元」收據...嘆：回不去了

總統都吃這些菜！大廚曝國宴菜秘辛　料理禁止出現「這3物」

守護5歲至17歲青少年健康　宜蘭7／2起第18波快打站開打

雲林宣布公立學校線上教學到暑假　幼兒園可自行決定是否實體

味道與歷史的交疊！基隆美食的混血基因解密

IKEA最頂不是肉丸！　「3項低調神品」被推爆：吃一次就愛上

連日籍大叔都買單的下酒菜！中山區日式小酒館　買醉必備炸牛肉餅

歐美10年「最情慾」電影！台版蒼井空朝聖　夏晴子有fu看到濕眼眶

國民黨高雄市長民調之亂　張亞中痛批造假！將募款100萬揭發真相

柴犬肚皮黏地板散熱　爸笑：他本來要進店裡吹冷氣

保險業H1花254億買商用不動產　創同期新高

CHANEL縮小版19、口蓋包萌翻！「工坊系列」建築線條貫穿華麗曝光

大阪身心診所26死縱火案已半年！嫌犯「拉人陪葬」　骨灰至今無人領　

飛鏢店當掩護！他進口大陸煙油「分裝販售」　6個月獲利破百萬

Lulu心疼吳宗憲「他內心可能很難受」：像照顧我們的爸爸

甘正智：天方能源要做電力Shopping Mall

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

台中醉婦「爬」進居酒屋　跪姿露乳尷尬了

快訊／增154例死亡！今本土+55187

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

銀行開戶別選木頭章　行員曝2危機

快訊／本土+55187「各縣市分佈曝光」

二次確診女1原因控1922廢物：我要出門

陳時中咳到「骨頭痛」！名醫分析2病況

振興醫院院長魏崢確診　「懂了為何有人想安樂死」

腎臟專科醫喊「咖啡綠茶都是水」　網傻：被騙好多年

「好市多759元夯鞋」驚見排隊退貨？網卻喊合理

人妻確診後「性慾增強」！他嚇到發文求救

中山女高清寒生考上台大　聽到爸爸癌末想休學

孕媽備註「不要火鍋料」　店家1舉動...萬人喊吃爆

更多熱門

相關新聞

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

雲林12-17歲學生BNT校園集中接種...6／30前可完成

雲林今（17）日新增1372例本土確診個案，分別為斗六285例，虎尾190例，西螺92例，麥寮91例，斗南87例，莿桐64例，崙背60例，古坑42例，北港68例，二崙57例，土庫67例，台西43例，元長39例，口湖36例，水林34例，林內29例，四湖26例，大埤23例，東勢18例，褒忠21例個案分佈20鄉鎮。

「不失敗百貨」明年進駐　台南北區房價直衝5字頭

「不失敗百貨」明年進駐　台南北區房價直衝5字頭

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

他起床快篩陽！急診醫見1症狀「可能腎衰竭」

他起床快篩陽！急診醫見1症狀「可能腎衰竭」

台南知名玉井芒果冰１碗飆破2百元

台南知名玉井芒果冰１碗飆破2百元

關鍵字：

台南確診入境.檢疫

讀者迴響

熱門新聞

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

快訊／吳宗憲父病逝！享耆壽90歲

火燒輪胎行8死　護樹老娘：住這房是不留活路

輪胎行長子1人獨拜8至親　親屬靈前崩潰痛哭

陽光射箭好手火場護姪身亡　未婚夫現身靈堂

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

7歲兒早上畢典！晚上陳彥翔親手燒死他

梁云菲羞認見男友2次就約進房！

輪胎行大火妹護姪兒亡　IG一心願曝

台南妻刺殺家暴夫　法院駁回聲押「無保釋放」

裝冷氣「危險施工7000元」！他再問一間：免費裝

李㼈18歲絕美女兒要上大學了！

6歲幼女招魂「找不到路」擲筊10分鐘叫不回

澆花水槍射眼　7歲男童眼珠歪掉「瞬間消失」

派出所夜間傳槍響！警局高官來督勤

更多

最夯影音

更多
弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭

弟弟一把火帶走8至親　哥哥穿隔離衣靈堂痛哭
孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

孩童狂求救3度喊媽媽！　輪胎行大火現場影片曝

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

塞奶阿金跟爸擠吊床！　秒翻車破大洞摔地板QQ

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

逆子無情縱火奪8人命！　長媳胞妹哭：會死刑嗎

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

為了洗碗吵架！燒死8家人　輪胎行二兒子縱火輕傷送醫

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面