台南確診+5465！　黃偉哲再度呼籲市民施打疫苗

▲台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日公布台南市新增5465名COVID-19本土個案，統計2022年1月1日至6月16日，台南市累計確診個案人數共200654名，已解除隔離160828名、尚在隔離中39826名，自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫。

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黃偉哲市長指出，17日台南染疫人數稍稍有下降，是5465，16日是6100多，大概降了7百個左右，但疫情起起伏伏，不要為了一天、兩天的降低或增加，就影響到我們對於整體的防疫狀況的判斷，要看要看中期，至少要看一個禮拜以上。

黃偉哲說，中央有說，根據中央的流行病學專家，還有許多的專家研判，中南部的疫情到下禮拜開始會比較趨緩，如果是這樣子的話，下禮拜開始會再密切觀察台南現地的狀況，但是所謂的疫情增加或疫情降低，這個不是天上掉下來的，這是要靠防疫作為，以及市民朋友的防疫意識所造成的。當市民朋友們，如果有人在飲宴之間，脫下口罩隨便敬酒，隨便串門子的話，那當然容易帶來感染。但是，如果市民朋友本身的防疫意識很高，有一些餐飲的外帶，帶回家吃，工作場合或在外面也不會脫下口罩，口沫橫飛，個人都保持一下社交距離，這樣子染疫的機會就少了。



黃偉哲說，隨著一個人染疫機會降低了，大家這個人群或這個公司、這個機關、這個學校，他的染疫的比率就降低，或這個家庭，如果這個家庭一個人確診，尤其是孩子確診，父母親照顧他，確診的機會相當高。所以呢，如果能保護好你的孩子，那你自己本身在工作場合又能很小心的話，這個家庭或這個機關，事實上確診的機會就比較低。比較低的話，整體而言，大家確診的機會都降低。

因此，市府還是要特別呼籲各位好朋友，現在兒童的第二劑，所謂的兒童是5-11歲，因為12歲以上第二劑的施打率已經8成了，那所以說，對於5-11歲的部分，第二劑已經開始注射疫苗了，歡迎大家，因為現在規定四個禮拜就可以了，歡迎大家趕快，帶著心愛的家人，心愛的小朋友，趕快去施打第二劑，建立完整的保護力。因為在國外來講，打完兩劑才算完整施打，第3劑叫做追加劑，所以一般出國也好，就看你兩劑的施打，已經完整的接種，所以莫德納疫苗，現在就可以開始施打，16日已經有一些施打了，接下來就是台南共照雲，台南快疫通，這類的工具，希望大家能夠利用，所以加入快加入台南共照雲、台南快疫通，如果你確診的話加入共照雲，如果沒確診，只是居隔，可以加入快疫通，這樣子隨時有最新的資訊，包括防疫資訊，還有包括一些政策指令，都會跟各位做一個詳細的報告。

黃偉哲再度呼籲，疼愛自己小孩的家長，盡快帶5-11歲的孩子去施打第二劑疫苗，打完二劑才算是完整接種，如果要打第三劑叫做追加劑，我們現在12-17歲這個年齡層的追加劑才剛開始沒多久，現在已經覆蓋率到42％了，所以12-17歲的同學，在家長的同意下已經施打了第3劑的追加劑，因此市府接下來，不管在假日，禮拜六、禮拜天所加開的施打站，不分年齡層，兒童的部分就是5-11歲，莫德納是6-11歲啦，輝瑞是5-11歲，莫德納是6-11歲，還是遵守相關的規定，我們各個施打站就可以去施打，輝瑞的部分是6月22日開始施打，那現在就可以預約了。

至於12歲以上的部分也可以在台南打疫苗的上面來預約施打，這樣子的話，因應很可能在下一階段會來襲擊台灣的BA.4、BA.5，感染力更強的病毒，我們必須要更有防疫意識的準備，目前為止BA.2，下禮拜中央就大概推估中南部的疫情會稍解，但是我還是希望市民朋友們千萬不要大意。

徫生局長許以霖指出，統計至2022年6月16日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.5％、81.6％、1.3％、67％、0.4％，總接種劑次446萬8353。

自6月15日0時起，入境檢疫措施調整為3天居家檢疫後接續進行4天自主防疫；為保護家人健康，4 天自主防疫期間，家人不可以共同居住，仍須以1人1戶為原則，未能符合1人1戶者須入住防疫旅宿。除了搭乘防疫車隊外，民眾入境檢疫申報時勾選「親友/機關團體車輛接送」，即可由親友車輛接送至檢疫地點，並請配合各航空站揭示的交通動線規劃辦理，以及參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施；3天居家檢疫及4天自主防疫以同一地點為原則，如自主防疫與居家檢疫不同地點，檢疫者應向關懷員提出申請，經同意後簽具異動聲明書，始得變更地點，地點更換以1次為限。

自主防疫期間，有工作及採買生活必需品或進行商務履約之上班、參訪、演講、開會之必要情形才可外出，且避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，並應全程佩戴口罩，維持社交距離。

許以霖提醒，中央流行疫情指揮中心16日公布「防疫旅館管理指引修正重點」，說明居家檢疫或隔離者在自主防疫期間，得依照防疫旅宿業者揭示之方式，向業者出示其2日内快篩檢測陰性及身分證明等文件後，於必要時出入防疫旅宿。另外考量自主防疫期間仍可能具傳染風險，當必要外出事由已完成後應儘速返回防疫旅宿；倘自主防疫者發生外出未歸之情事時，請防疫旅宿業者協助於其外出次日上午通報地方政府，俾利地方政府後續查處。衛生局呼籲檢疫者及隔離者於自主防疫期間仍應遵守相關防疫規範，降低潛在的傳播風險。