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「五星連珠」真的來了！　百多年一見天文奇景預言爆發大事

▲▼今年6月中下旬將開始出現「五星連珠」的天文奇景。（圖／翻攝自YouTube@The Secrets of the Universe）

▲今年6月中下旬將開始出現「五星連珠」的天文奇景。（圖／翻攝自YouTube@The Secrets of the Universe）

記者羅翊宬／綜合報導

近來全球各地的天文觀測迷正熱烈討論「五星連珠」的奇異景象，其所指的是太陽系五大行星金星、木星、水星、火星、土星從6月中下旬開始，每天清晨日出前將會連成一條直線，只要天氣晴朗、萬里無雲，就能夠有機會目睹。據悉，每每遭逢改朝換代時，歷史記載中便剛好出現五星連珠的景象。

綜合外媒報導，距離上一次發生「五星連珠」的奇異景象，竟然是100多年前的1864年3月5日，人們必須等到夜晚的後半段、太陽開始升起前才能看到如此景象，5顆太陽系的行星在日出前會橫跨東部、南部的天空。

報導指出，一般來說看到2、3顆明亮的行星連成直線並非罕見，不過若同時見到5顆明亮的太陽系行星，可就算是相當特別，尤其這一周起行星連珠的景象將會更加頻繁且緊密地出現，約在日出前30至40分鐘左右可以看到5顆行星從東北偏東延伸至幾乎正南方的位置，這條弧線橫跨了天際的一半。

6月16日起便可觀察到「五星連珠」的景象；至6月22日則可以見到月球加入陣容，與火星、木星形成雙星拱月的景象；6月24日「五星連珠」正式登場；6月26日則會出現金星、水星拱著月球；6月27日牧夫座流星雨迎來極大值。

據悉，東方世界與西方世界在過去對於「五星連珠」有不同種意義的解讀，如中國傳統文化普遍將朝代更迭、大型戰爭等國家重要事件的起因與跡象和天文奇景做出連結，如商湯滅夏、齊桓公稱霸、周武王伐紂、高組劉邦建漢、宋太祖趙匡胤黃袍加身等，當時的史書便記載著五星連珠的景象。

至於西方社會，則將五星連珠視為災厄，同時有部份學說認為五星連珠會因行星引力出現天崩地裂、磁極倒轉或地軸傾斜的現象，不過事後被證實是偽科學。

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