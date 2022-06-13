全球物價翻倍漲！　專家點名「亞洲國家」因缺糧遭殃

▲印度西部城市有農民正在種植水稻秧苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯侵略烏克蘭，不僅汽柴油、天然氣等能源價格上漲，就連食用油與肉類價格也翻倍漲，由於俄軍刻意針對烏克蘭農耕地帶攻擊、摧毀糧食出口碼頭、封鎖黑海，導致全球小麥價格上揚。專家指出，多數亞洲國家的主食－稻米，將會是下一個價格激增的項目，印尼、柬埔寨等國恐深受其害。

根據美媒《CNBC》，俄烏戰爭爆發前後，有鑑於畜牧業飼料與肥料價格上漲，進而導致肉類價格跟著增加，小麥、其他穀物、食用油等食品與原料價格跟著飆升，各國基於保護主義原則開始實施食品出口禁令，包括印度限制小麥出口、印尼限制棕櫚油出口，以及烏克蘭限制小米、燕麥與糖出口。

相關統計數據的結果顯示，稻米恐怕將是下一個價格連續上漲的農作物，因為聯合國糧農組織（FAO）的全球糧食價格指數（FFPI）顯示，國際稻米價格已連續第5個月呈現攀升趨勢，來到12個月以來的高點。

專家指出，儘管目前全球稻米產量仍算豐富，但因應農業成本的增長，以及小麥價格的上揚，稻米未來恐成為小麥的替代品，影響過去的供需平衡，需求增長後自然連帶讓稻米價格上揚，且農民也有意從上漲的市場價格獲取更多利潤。

▲越南河內農民正在稻田裡收割水稻。（圖／路透社）

日本金融控股公司野村控股的首席經濟學家瓦爾瑪（Sonal Varma）提出警告，「未來我們需要監控稻米價格，因為小麥價格上漲可能導致稻米成為替代品，進而增加需求，使現有庫存降低。」

瓦爾瑪分析全球糧食價格上漲的原因，不僅在於烏克蘭小麥出口受阻，其實俄烏戰爭爆發後導致汽柴油價格上漲，連帶牽動運輸成本增加，而農業的飼料與化肥成本也在增加，最後將引發更多國家採取保護主義政策。

國際水稻研究所南亞區代表梅鄂（Nafees Meah）評估，若稻米價格持續攀升，將會使人口數眾多、糧食供應不穩的東南亞與太平洋國家受到影響，例如印尼、柬埔寨、寮國、東帝汶。《路透社》曾於5月指出，泰國與越南當時正在針對是否提高稻米價格進行討論。

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