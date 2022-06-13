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烏克蘭難民住「過濾營」！　60歲老婦被逼脫衣驗身：只能看他挨揍

▲▼部份烏克蘭民眾在煙硝戰火中只能選擇入境俄羅斯，俄人在烏東頓涅茨克州巴齊米納（Bezimenne）建造過濾營。（圖／達志影像／newscom）

▲部份烏克蘭民眾在煙硝戰火中只能選擇入境俄羅斯，俄人在烏東頓涅茨克州巴齊米納（Bezimenne）建造過濾營。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍集中火力猛烈攻擊烏克蘭東部，同時向南方圍堵烏克蘭的出口碼頭、封鎖黑海，其中許多烏克蘭民眾被強制送往過濾營（Filtration camp）等候接受審訊，一名即將屆滿6旬的婦女奧萊娜（Olena）透露，即便她已經歷3周挨餓受凍的日子，卻還是被俄軍逼迫脫掉上衣接受檢查，同時還親自目睹同胞男性遭狂毆猛踹的過程。

根據《衛報》，奧萊娜在從逃離南部大城馬力波後，至被送到喬治亞以前，經歷一段最沒有人類尊嚴的屈辱，如今她坐在喬治亞提比里亞省的一間咖啡廳回憶受俄軍審訊的經過，當時一名俄軍軍官看到奧萊娜肩膀上的瘀青，便質疑其可能是狙擊手出身，對此奧萊娜解釋道，「我今年就要滿60歲了，我怎麼可能還會是狙擊手？」

不過該名俄軍軍官卻仍半信半疑，他不給對方絲毫緩頰的空間，命令奧萊娜馬上脫掉上衣，「反正我現在沒戴眼鏡根本看不到，我要妳馬上把上衣脫掉！」

奧萊娜接著回憶另一場審訊的過程，當時俄軍警衛在審訊鄰桌一名男子時，發現對方身上擁有印著烏克蘭國徽圖案的鑰匙環，隨後4名警衛竟然在奧萊娜面前直接用警棍蠻橫毆打該男，用腳踹頭部，並將其扔到攝氏0度以下的室外，當時男子並未穿著外套、也未戴帽子。

奧萊娜透露，她和65歲的胞姊塔瑪拉（Tamara）以及70歲的丈夫一起旅行，前3周飢寒交迫的她先是被迫破睡在地板、之後改睡在紙箱版上，餐廳在前幾天時每天只供應一頓飯，不過此後俄羅斯人卻關閉餐廳。

▼逃離馬力波的烏克蘭民眾被送進過濾營「淨身」。

報導指出，其實一般烏克蘭民眾根本無法逃離俄羅斯佔領的城市，例如馬力波、赫爾松，他們面臨兩難抉擇，繼續留在被圍困的城市、或是逃往摧毀自己家園的敵國，為了順利逃進俄羅斯，這些烏克蘭人被迫進入過濾營，過程中會被要求拍照、審訊、提取指紋、檢查手機內容，男人則通常被要求脫到只剩內衣，以便俄軍檢查是否刺有烏克蘭民族主義的紋身，且還會被詢問是否曾服過兵役。

過濾營基地通常建立在烏東地區的親俄分裂勢力，如頓涅茨克的村莊或城鎮，這些營地通常位於學校、文化中心、體育館或其他公共建築。

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