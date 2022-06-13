李根大尉接受警方調查！　韓媒：坦承「入境烏克蘭」罪嫌

▲南韓網紅李根大尉向警方坦承貿然入境烏克蘭之罪嫌。（圖／翻攝自韓網、李根大尉IG）

記者羅翊宬／編譯

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）今年3月違反外交部規定貿然出國，入境烏克蘭後加入國際傭兵團作戰，違反《護照法》，5月27日為了接受長期復健治療而返回南韓。有韓媒透露消息，指出李根其實早已於上周接受警方調查，且李根也向警方坦承大部份的犯罪嫌疑。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓警方今（13）日透露，其實李根早就於10日動身前往首爾警察廳接受調查，針對無端入境烏克蘭、違反護照法的嫌疑部份，李根坦承犯下大部份的罪嫌。

警方將決定李根案是否需函送檢方辦理，目前警方尚未計畫針對李根再度進行傳喚調查。據悉，曾與李根一同前往烏克蘭的夥伴，已早先一步返回南韓，目前已針對違反護照法等部份送交檢方處置。

南韓外交部曾於今年2月13日針對烏克蘭全境的旅遊警報升至第4級，禁止國人無端入境旅行，否則將會視為違反《護照法》，判處1年徒刑或是1000萬韓元以下罰金。

據悉，李根為了返抵南韓接受3個月的復健治療，5月27日從仁川國際機場入境時，首先便被警方下達限制出境指令。

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