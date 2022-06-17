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沒有台積電會怎樣？　德媒曝可怕後果：全球經濟將毀於一旦

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電的半導體供應鏈影響著全球經濟。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著俄羅斯發兵侵略烏克蘭，台海局勢跟著開始備受國際矚目，包括G7峰會在內的各國元首會談都談到台海和平穩定的重要性，因為一旦中國對台灣發動軍事行動，甚至佔領新竹科學園區，將會使全球半導體供應鏈陷入全面停頓，其對全球經應所造成的重挫甚至遠勝於烏克蘭。

根據德媒《德國之聲》，當地德語媒體《德國編輯部網路》（RND）日前在網站上發表文章分析台灣的重要性，指出台灣雖然距離德國約9000公里，其面積也僅相當於德國面積地3大州的巴登-符登堡州，但台灣這座小島的特性卻遠遠超乎多數德國人的想像。

該篇文章以「失去台灣，世界經濟將毀於一旦」為題，指出台灣的存亡關鍵主要歸功於一間被稱為台積電的台灣企業，該間創立於1987年的台灣企業是全球最大半導體生產企業，產能在全球遙遙領先，台積電電腦晶片領域在全球的市佔率超過50%，且其在高效能晶片生產技術上也居於領先地位。

文章回憶全球新冠疫情爆發之初，全球晶片短缺現象所造成的嚴重影響早已顯露無遺，電腦、智慧型手機無法立即供貨，汽車產業不得不下調產量，甚至時任德國經濟能源部長阿特麥爾（Peter Altmaier）還曾於2021年2月致函台灣政府，期盼台灣能在晶片生產上為德國汽車工業提供協助，然而德國與台灣沒有正式的外交關係。

文章指出，台灣是全球的晶片基地，就連中國經濟也無法離開台灣的晶片。

不過文章也引述另一派專家的意見警告，正因為台灣是全球最重要的晶片生產基地，中國在半導體產業投入巨資後卻還是無法超越台灣，這恐怕會成為北京當局孤注一擲武力攻台的理由。

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