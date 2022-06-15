「草莓超級月亮」直播獲7萬人次觀看　「五星連珠」再接棒登場

▲「草莓超級月亮」台南市南瀛天文館直播吸引7萬人次觀看，接下來「五星連珠」再接棒登場。（圖／市府提供，下同）

記者林悅／台南報導

6月14日適逢滿月，台南市南瀛天文館特架設天文望遠鏡，於YouTube頻道直播「草莓超級月亮」吸引近7萬人點閱，教育局表示，14日月球距離地球僅35萬7千公里，不少民眾收到訊息後外出觀看或線上觀看直播，都能發現月亮又圓又亮，還帶著淡淡粉色，更顯超級浪漫！從雲層中探頭的月球，不少人驚呼非常有氣氛！

黃偉哲市長在第一時間亦在Facebook臉書粉絲專頁宣傳，他在臉書上特別請市民朋友PO出最美的超級滿月照片。黃偉哲市長表示，多虧所有市民與網友一起集氣，讓台南成為少數能夠一睹為快的城市，好天氣加上與民眾輕鬆互動的解說，有多家媒體採用南瀛天文館的直播畫面，總計吸引超過70000人次的觀看，滿足全國不少因天氣影響，而無法親眼看到超級月亮的民眾。

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▲直播中所捕捉到由雲層從月球正中穿過，看起來一度像土星。

教育局鄭新輝局長表示，14日的超級月亮千變萬化，還有雲層飄來，將月球cosplay成「土星」，非常有趣，直播過程的精彩畫面，吸引許多網友熱烈呼應，也在網路上接力分享自己所拍到的超級月亮！鄭局長也預告「五星連珠」將接力上演，包括水星、金星、火星、木星和土星，5顆行星橫跨半個天幕排成一列，6月20日(星期一)至21日(星期二)黎明前，喜歡天文的好友要把握最佳觀賞時機，錯過將等到2036年!此外，南灜天文館也會拍攝五星連珠的成果照片，並分享到臉書，希望大家一起集氣，期盼再有好天氣加持！

南瀛天文館表示，一般月球視直徑約落在29.3'~34.1'(角分)之間，這次超級月亮更達到33.5'。錯過這次的市民朋友，也不要覺得遺憾！緊接著在7月14日(星期四)，還有一次超級月亮，視直徑可達視直徑達33.7'，將是今年最大的滿月，歡迎訂閱南瀛天文館的YouTube頻道(https://www.youtube.com/channel/UComMzU2bS3bmsroOnjP60Pw)，屆時將再做直播服務，請大家追蹤南瀛天文館粉絲頁，掌握最新天文情報！