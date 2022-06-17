陸「天下糧倉」大總管落馬　任糧食儲備局長5年曾高喊「貪腐零容忍」

▲大陸前糧食和物資儲備局局長張務鋒。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

中共中紀委國監委網站15日發出消息指，國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。張務鋒20多天前仍以局長身份在媒體上曝光，2個月前也以單位主管的身份接待中央巡視組，他在5年局長任內更是多次喊出「貪腐零容忍」的口號，而現在看起來格外諷刺。

▲張務鋒任糧食局局長已超過5年。（圖／CFP）

《中國新聞周刊》報導，張務鋒最近一次公開出席活動是在5月23日，全國糧食和物資儲備科技和人才興糧興儲工作經驗交流會在北京召開及全國糧食和物資儲備科技活動周啓動儀式在北京舉行，這次經驗交流會提到，大力推動科技和人才興糧興儲，為管好「天下糧倉」和「大國儲備」提供強大動力。

不過，就在中央巡視組進駐糧食局系統2個月後，張務鋒便應聲落馬，此前，張務鋒在大陸國家糧食和物資儲備局舉行的從嚴治黨工作會議上強調，「以零容忍態度堅決懲治腐敗，堅持嚴字當頭、從嚴從實，突出加強對各級一把手和領導班子的監督。」

公開資訊顯示，張務鋒曾任山東省臨沂市委常委、常務副市長、市委副書記、市長等職，2013年任山東省發改委主任，兩年後升山東省副省長，之後便執掌國家糧食局至今超五年。

在張務鋒落馬前，中國儲備糧管理集團（中儲糧）副總經理徐寶義落馬，而中共十九大以來，糧食系統已有中糧集團總會計師駱家駹，原國家糧食局副局長徐鳴等多人落馬；在省級糧食單位方面，目前至少有青海省糧食局原局長顧艷華，原福建省糧食局副局長黃敬和，江蘇省糧食和物資儲備局副局長曹衛東等人遭查。