台南市確診+7038！提供長照機構防疫物資強化防疫

▲台南市長黃偉哲11日公布新增7038名COVID-19本土確診個案，長照等社會福利機構，將持續提供防疫物資，供長照機構強化防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲11日公布新增7038名COVID-19本土確診個案，統計自2022年1月1日至6月10日，台南市累計確診個案人數共165884名，已解除隔離125232名、尚在隔離中40652名。

統衛生局長許以霖指出，統計至今(111)年6月10日，台南市COVID-19疫苗第1、2劑、基礎加強劑、追加劑涵蓋率分別為90.4%、81.3%、1.3%、66.2%，總接種劑次4,437,815。

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為鼓勵長者踴躍接種COVID-19疫苗，自5月25日至6月30日止，台南市65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，不限廠牌、劑次，完成接種皆可領取單劑型家用快篩試劑2劑及500元以下禮券或禮品；領取期限至111年7月8日止，衛生局呼籲市民踴躍透過「台南打疫苗系統」預約接種： https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

台南市社會局長陳榮枝1指出，台南社福機構139家（老福115家、身障20家、兒構3家、體家屋1家），工作人員3919人，住民7398人，中央撥補防疫物資給機構住民及工作人員35677劑；發放快篩試劑機構住民人6劑、住民9劑、密切接觸者3劑，共93006劑；防護衣、隔離衣發工作人員9498；N95口罩發放73915，醫療口罩機構住民發1萬280。