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上尉侵占公款8萬4千元　被逮辯稱工作太忙忘記了判刑5年定讞

▲▼示意圖,法律,法條,閱讀,律師,法官,文件,合約,法槌,法庭,法院,簽名,和解。（圖／123rf）

▲花蓮某上尉侵占公款，遭判刑5年定讞。（圖／123rf）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮空軍邱姓上尉（目前已退役），2018年間辦理某國軍計畫時，委由民間某公司繪圖，費用8萬4千元。軍方先將費用匯入邱男的帳戶，邱男竟私吞款項，直到繪圖公司1年半後發文軍方，才發現款項遭邱男私吞。一審將邱男判刑5年6月、褫奪公權2年，二審也將邱男判刑5年、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，邱男自2016年4月起官派上尉，並在2018年底擔任空軍第五戰術混合聯隊作戰科化學兵官。而他在上尉期間，在2018年10月間辦理「花蓮機場禁限建管制範圍地籍圖套繪」工作計畫，內容略為申請地籍圖、禁限建範圍地籍圖套繪及成果圖製作。委託民間某國土測繪有限公司製作，繪圖公司估價所需費用為84000元，邱男於當年10月3日上簽辦理，並於隔日就申請墊借款，第五聯隊4天後就核准並匯款84000元進入邱男的帳戶中，8萬多元的款項當天就被邱男全數提領使用。

工作計畫於當年11月29日驗收，繪圖公司就在當天開立計畫的收據交給邱男，邱男第二天就向聯隊申請結報及歸墊墊借款。不過邱男明知聯隊早已經款項匯給他，竟向該繪圖公司表示，須等花蓮縣政府同意繪圖後才支付款項。繪圖公司苦等1年半沒有下文，只好在2020年6月23日發函催討空軍第五聯隊支付本案計畫款項。邱男東窗事發，趕緊委託親戚匯款進繪圖公司的帳戶。但花蓮憲兵隊仍以將全案移送花蓮地檢署偵辦，檢方依照《貪污治罪條例》「侵占公有財物罪」對邱男提起公訴。

法院審理時，邱男否認犯罪，辯稱匯款進入他的帳戶後，他在消費、提款時，不知道墊借款已經匯入，後來因為忙於工作，就忘記這件事情；繪圖公司跟他催討的時候，他一直想說是要由第五聯隊給錢，所以只跟繪圖公司說程序已經走完，請對方再等等，並無侵占公有財物的意圖。

但一二審法院均認定邱男有罪，一審將他判刑5年6月、褫奪公權2年；上訴二審後，花蓮高分院也認定他有罪，但減輕刑度，改判5年、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴，全案定讞。

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