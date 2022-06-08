葉世文貪污特別費、縣政費12萬餘元　更審再加重改判8年6月

▲葉世文再貪污，再遭判刑。（圖／ETtoday資料照）



記者吳銘峯／台北報導

犯下多起弊案的前桃園縣副縣長葉世文，已經遭判刑14年定讞，發監執行。但他在2008年到2013年間，不實請領特別費、縣政業務費等共12萬餘元，再遭檢方追加起訴。一審法院將他重判8年，二審改判5年10月。不過高院8日更一審，再加重改判有期徒刑8年6月、褫奪公權4年。可上訴。

葉世文（74歲）於2011年擔任營建署長期間，在「林口A7住宅案」中，收受遠雄集團總裁趙藤雄賄賂4百萬元。2013年他轉任前桃園縣副縣長後，又在「八德合宜住宅案」中收受趙行賄1600萬元。檢方之後又查出他於營建署長任內，在「新竹眷改案」尚未招標前，預先向趙藤雄期約索賄2200萬元，另外檢方也查出他帳戶還有3300多萬元不明來源的財產，檢方針對4大犯行，提起公訴。一審法院重判19年，二審改判21年。

案經上訴，最高法院2016年4月間，先將「林口A7住宅弊案」判刑定讞，其餘部分撤銷發回，葉男遭判刑7年定讞，發監執行。而2017年的高院更一審在「八德合宜住宅弊案」部分判刑7年6月、褫奪公權5年；公務員「財產來源不明罪」，判刑3年、褫奪公權3年。案經最高法院於2018年4月間駁回定讞，高院2018年5月間定應執行有期徒刑14年。

至於本案乃檢方查出，葉世文於2008年9月20日以及2013年6月擔任營建署長時，在無足夠單據可供核銷的情況下，要求署長室秘書取得餐廳已蓋店章的空白收據，自行填載不實消費內容後製造公文核銷，共詐得署長特別費2萬4400元。此外，他在2013年7月至2014年5月間擔任桃園縣政府副縣長期間，為了詐取副縣長特別費及縣政業務費，利用相同手法讓屬下製作登載不實餐敘、贈禮對象的公文核銷，共詐得9萬8679元。合計詐領12萬餘元，檢方追加起訴。

一審重判8年、褫奪公權7年，不法所得均沒收。但二審改認定詐領金額僅約5萬餘元，因此改判5年10月、褫奪公權3年。全案經撤銷發回後，更一審改認定葉世文犯3個《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」，分別宣告3年10月、3年7月、7年1月的刑度，並定應執行有期徒刑8年6月、褫奪公權4年，並宣告沒收犯罪所得。