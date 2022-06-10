文化部前司長在傳藝中心副主任內喝花酒收回扣180萬　重判定讞

▲ 前文化部人文司長朱瑞皓涉貪判刑定讞。（圖／記者劉昌松攝）



記者吳銘峯／台北報導

前文化部人文司長朱瑞皓，因愛上酒店而入不敷出，他竟在擔任宜蘭傳藝中心副主任期間，利用承辦工程標案的機會，收取廠商回扣180萬元，以支付債務。一二審均將他判刑7年10月、褫奪公權5年。案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

朱瑞皓在2014年7月到2018年7月，先後擔任文化部人文及出版司的副司長、司長，因涉及某件貪瀆弊案後，2018年7月被調職國立傳藝中心副主任，負責採購業務。而據了解，朱瑞皓2010年間投資失利後，和原配分居，經常到酒店消費，開始過著火山孝子的生活，供養酒女、出資購車，長期入不敷出而積欠卡費。離婚隔年他就再婚，還要扶養4名孩子，生活壓力沉重。

而判決指出，傳藝中心於2018年間辦理「臺灣戲曲中心三樓多功能廳等空間室內裝修工程」，再於隔年辦理「臺灣音樂館專屬之五樓琴房設備裝設工程統包案」，朱瑞皓均綜理採購案主管業務，並擔任評選委員。由於他債務壓力龐大，因此利用標案的機會，向廠商收取180萬元回扣；此外，廠商也招待朱瑞皓到台北市的麗園酒店、麗緻酒店喝花酒。

案經檢調單位調查後，將朱瑞皓等人傳喚到案，最後提起公訴。法院審理時，朱瑞皓坦承犯罪並繳回犯罪所得，一二審法院均認定他有罪，判刑7年10月、褫奪公權5年。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

此外，朱瑞皓在2015年擔任司長期間內，涉嫌向台北市出版商業同業公會正副理事長盧欽政、周均亮收賄78萬元，也接受出國招待，並協助2人取得10次共約2279萬餘元的書展補助與標案，檢方已經提起公訴，目前正由一審法院審理中。