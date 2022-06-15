鴻仲生物科技及豐成建設捐贈物資　挹注台南實物銀行助弱勢

▲台南市鴻仲生物科技及豐成建設，捐贈民生物資一批，社會局舉辦捐贈儀式，由黃偉哲市長代表受贈並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日嚴重特殊傳染性肺炎確診者急速增加，台南市社會局為提供低收入戶確診者居家隔離期間之短期物資需求，由實物愛心銀行提供一次性物資，也使近期實物愛心銀行物資需求大增。為持續挹注實物愛心銀行物資量，社會局積極媒合民間資源。

台南市鴻仲生物科技有限公司及豐成建設開發有限公司捐贈民生物資一批，社會局於14日舉辦捐贈儀式，由黃偉哲市長代表受贈並回贈感謝狀，以感謝鴻仲生物科技有限公司張靖明董事長及豐成建設開發有限公司王智民董事長熱心公益，並支持本市照顧弱勢優先之施政理念，齊力幫助更多弱勢民眾。

黃偉哲市長表示，鴻仲生物科技有限公司及豐成建設開發有限公司皆為深耕台南多年的企業，兩家企業2021年全國疫情三級警戒時，即共同捐3000件防水隔離衣予台南市消防局，提供第一線救護人員救災及抗疫路上最直接的保護，14日再提供民生物資一批，及時挹注實物愛心銀行物資包，以提供低收入戶確診家戶及弱勢家庭之短期物資需求。

鴻仲生物科技張靖明董事長及豐成建設開發王智民董事長2位均為慈濟長期志工，時時關注台南在地的公益大小事，日前也協助媒合慈濟安心生活箱給社會局提供低收確診家戶，2位善心義舉實為企業典範，張董事長及王董事長更期盼各界能夠一起響應善行義舉，共同創造更溫暖美好的大台南。

黃偉哲市長秉持「照顧弱勢優先」之施政理念，責成社會局積極辦理實物銀行，自2013年起以自辦實物愛心銀行提供轄內弱勢民眾實物給付服務，隨著弱勢及近貧家戶的實物需求增加，於2020年起將全市分為溪南及溪北二大區委託民間單位辦理實物愛心銀行。

社會局考量全市幅員廣大，為提高實物愛心銀行服務覆蓋率，使服務可更快速輸送給有實物需求之民眾，自2022年起，將全市分為5大區(每大區服務包含6至7個行政區)。民眾如有短中期之物資需求，經社工評估符合資格者，將給予3至6個月物資協助。實物愛心銀行除給予民眾物資外，也會安排社工或志工關懷訪視，視實際需求提供資源給予協助。倘若有經濟困難且有物資需求之市民，歡迎洽詢實物愛心銀行各分行(相關資訊可洽社會局官網)，或電洽台南市社會局社會救助科06-2995686洽詢。