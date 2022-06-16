「不明紙袋」占停車場車位！駕駛聞惡臭報警　竟翻出嬰屍

記者王佩翊／編譯

日本大阪一處戶外停車場15日被不明人士放置一個紙袋，一名在此停車的駕駛前往查看後，卻發現紙袋內傳來陣陣惡臭，因此隨即報警處理。沒想到警方趕往現場，竟在紙袋內發現一具嬰兒屍體。由於距離死亡已經經過一段時間，因此暫時無法判定死者性別，還需要交由法醫相驗才能釐清具體死因與死亡時間。

根據《日本放送協會》報導，警方15日晚間11時半接獲一名準備停車的駕駛通報稱，位於大阪府中央區日本橋的這間停車場內放了一個紙袋，裡面傳出惡臭。警方趕往現場後，在其中一個停車格的地板上，發現一個手提紙袋，隨後便將其打開，而裡面則有一個被塑膠袋包裹住的不明物體。

警方打開塑膠袋後，赫然在裡面發現一具嬰兒屍體。根據初步判斷，嬰兒的身長約40公分，應該是剛出生不久就死亡，全身裸露，並未穿著衣物。另外，從遺體的狀況看來，死亡應該有一段時間了，性別則暫時無法判斷，還需要交由法醫相驗才能釐清。

警方已將此案定調為屍體遺棄，並立案調查，接下來將調閱監視器畫面，希望盡快找到遺棄屍體的嫌犯。該停車場大約可以停放40輛車，不過由於是一間無人停車場，因此平常並沒有人潮來往。另一名在此停車的男性則表示，他大概是在15日晚間將車子停在這裡，但當時並沒有印象有看到這個紙袋，也沒有聞到臭味。

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