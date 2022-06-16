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日本3淫魔醫學生性侵女大生　全程錄下「3小時性虐煉獄」

▲▼日本3淫魔醫學生聯手性侵女大生　全程錄下「3小時性虐煉獄」。（圖／臉書）

▲長田知大（左）與片倉健吾（右）皆出身醫生世家。（圖／臉書）

記者王佩翊／編譯

日本滋賀醫科大學3名在籍的醫學生共謀性侵女大學生，甚至還將整個過程用手機拍下，惡劣行徑曝光後3人皆遭到逮捕，並在9日被檢方依強制性交罪嫌起訴。根據起訴書指出，其中2名嫌犯先是在自家公寓電梯脅迫女方，隨後再將被害人拖到家中犯案。

根據《產經新聞》報導，涉及性侵案的是就讀滋賀醫科大學6年級的24歲長田知大、24歲片倉健吾以及26歲的木下淳弘。3人3月15日晚間和另外2名就讀於其他大學的女大生喝酒聚餐，吃完飯後，5人便決定要回到長田知大的公寓續攤。

途中，片倉健吾與其中1名女大生為了要買酒便暫時脫隊，其餘3人則繼續前往長田的住處。當晚11時44分左右他們進入長田所住的公寓的電梯，沒想到長田知大與木下淳弘卻突然變臉，威脅落單的女大生與他們發生性行為。女大生不從，堅決反抗，反而直接被拖進長田的住處。

長田隨後便性侵該名被害女大生，而木下則是在一旁用手機錄下整個過程，直到出去買飲料的2人回到公寓，他們這才暫停犯案。然而當另一名女大生離開現場後，3人又繼續性侵被害人，直到16日凌晨2時半，時間長達3個小時。

過程中，片倉猛力抓住女大生的手臂，對其性侵，而長田則是在一旁用手機拍下整個過程。起訴書指出，女大生過程中曾數度想要逃跑，但是都被嫌犯們暴力攻擊，整個過程也都被嫌犯拍了下來。3人直到5月才遭到警方依強制性交罪嫌逮捕，檢方6月9日依相同罪名將其起訴。

滋賀醫科大學5月23日針對此案成立校內調查委員會，並暫時勒令3人停學，不過目前調查委員會都還沒有召見長田知大、片倉健吾以及木下淳弘，因此無法釐清具體案發經過。

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