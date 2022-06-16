議員候選人自拍「無碼性愛片」　匿名公開卻被抓包！慘遭黨內除名

▲網友發現，在推特上傳無碼性愛片的shin就是大沼伸貴。（圖／推特／@takigare3）

記者王佩翊／編譯

日本公明黨職員大沼伸貴曾代表參選眾議院東京不分區議員，他雖然落選，但是如果按照排名，只要有2名以上的議員辭職，他就能遞補上任。然而大沼伸貴卻被爆出，匿名在推特上傳自拍的無碼性愛影片，該帳號甚至已經有超過2.5萬名粉絲追蹤。如今他的真實身分曝光，不僅有可能觸法，還嚴重影響公明黨形象，因此已遭開除。

現年40歲的大沼伸貴被人踢爆，他在推特上化名「しん」（Shin）上傳「無修正性愛片（無碼）」，而影片中的男主角正是他自己。據悉，他會在影片和照片中戴上口罩，以為別人就認不出來。不僅如此，他還會用極其淫亂的詞語和粉絲互動，追蹤人數一度突破2.5萬人。

膽大的大沼伸貴更在眾議院發布選舉公告的2021年10月19日上傳自己的無碼性愛片，觀看數則是飆破3.3萬。為了怕帳號因為上傳大量色情內容而被刪除，他甚至還創了副帳號。不過如今2個帳號都已經被刪除。

面對記者採訪，大沼伸貴一度否認影片中的男主角就是自己，但最後在種種證據下，只好坦承。大沼聲稱，「上傳無碼性愛片不是為了賺錢，只是個人興趣而已，也不知道這樣的行為會觸法，我還以為如果推特會自己刪除不當的內容。」

大沼伸貴所屬的公明黨雖然已經立刻將其開除，並且出面道歉，但這起醜聞預計仍將影響到7月10日的參議院選舉。

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