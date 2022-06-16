美國務院「不支持台獨」　日學者曝關鍵！蔡英文政府被拆台

▲ 日本學者指出，蔡英文政府才獲美方背書又被拆台。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務院5月反覆更動官網的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），一度移除「美國不支持台灣獨立」等文字後又放回。日本學者分析，蔡英文政府僅獲美國背書短短3周就被「抽走梯子」，背後關鍵可能是南韓新任總統就職儀式，也代表美中對「和解」達成共識已是不爭的事實。

美國國務院5月5日在官網移除「一中政策」及「美國不支持台灣獨立」等字句，顯示對台政策發生重大轉變。但國務卿布林肯26日在演說中表示，「美國一直堅持一中政策」，明確表示「不支持台灣獨立」。接著在2天後，國務院網站28日恢復為2018年的版本。

前拓殖大學海外事務研究所教授、現任日本「亞洲太平洋交流學會」會長澁谷司10日投書「深入日本」（Japan In-depth）網站指出，蔡英文政府5月5日至25日間獲美國為台灣獨立背書3周，但很快就有人「抽走梯子」，關鍵可能是南韓新任總統尹錫悅5月10日的就職儀式。

北京派遣國家副主席王岐山出席儀式，華府則由副總統賀錦麗丈夫任德龍（Doug Emhoff）率團參加。習近平的戰狼外交導致美中和解難以實現，但王岐山與任德龍會談後，美方可能認為北京態度有所改變，從拜登政府對台態度驟變看來，幾乎可以肯定美中已就「和解」達成協議，雙方可能藉此降低關稅，促進經濟成長。

澁谷司推測，華府可能認為，中國至少在表面上並未在烏俄戰爭中軍援俄羅斯，而美中和解在拜登政權對俄戰略上是不可或缺的，且拜登政府許多工作人員曾在歐巴馬時期任職，維持與中國「協調」的目標並不令人意外，也許是因此才重新放回「不支持獨立」等字句。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》