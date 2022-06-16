營養午餐飄屎味！校長試吃驚覺有異　遭人惡意加入人類糞便

▲日本一間學校的營業午餐遭人「惡意加料」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本一間學校2021年爆出有女職員在全校師生的營養午餐內混入人類糞便，不過該校校長在檢查試吃時就發覺有異，因此直接扣下整批餐食，並且將食物送檢。經檢測後，當天的營養午餐被驗出有大腸桿菌，所幸在校長率先「試毒」後，全校都沒有吃到加料午餐，而該女職員事後則被警方法辦。

根據《東海電視台》報導，愛知縣岡崎市一間學校教職員2021年10月8日一如往常地按照規定將營養午餐送到校長室，交由校長進行檢查試吃。沒想到校長食用後，卻發現營養午餐出現奇怪的臭味，且顏色也非常怪異，隨即要求停止供應當天的午餐，並臨時以其他食材進行對應。

校方也將出問題的營養午餐送到保健所檢驗，沒想到真的在餐點中驗出大腸桿菌。然而該校的營養午餐是由岡崎市的一個營養午餐製作中心所製作，除了這所學校外，該機構同時還提供另外66所中小學營養午餐。

由於被送到其他學校的營養午餐都沒有出現任何異常，因此岡崎市政府懷疑，食物並不是在烹調或是運輸時出現衛生管理問題，懷疑是遭人蓄意混入不明異物。

經過調查，警方懷疑是該校一名20多歲的女性教職員在食物中動了手腳，儘管她堅持否認犯行，但目前仍遭警方移送法辦。不僅如此，據了解，這名女子有可能非首次犯案，且是計畫性地慢慢增加異物的添加量。

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