美兒童罕見「同時染3病毒」！　封城、戴口罩恐削弱免疫系統

▲ 美國兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐2年多，全球各國祭出封城、戴口罩及社交距離等防疫限制，如今隨著疫情趨緩逐步解封。但美國醫師警告，這些封鎖措施可能削弱兒童免疫系統，而過去僅在冬季肆虐的其他病毒感染並未隨著入夏下降，熟悉的病毒正以不熟悉的方式發威，導致有兒童罕見感染多種病毒。

《華盛頓郵報》報導，康乃狄克州耶魯紐黑文兒童醫院5月收治的病童所攜帶的呼吸道病毒多達7種，包括腺病毒、鼻病毒、呼吸道合胞病毒、人類偏肺病毒、流感、副流感及新冠病毒。耶魯感染控制專家、兒科副教授莫瑞（Thomas Murray）說明，部分入院兒童同時感染其中二種，還有少數一次感染三種，「這在一年中任何時候都不常見，5月、6月肯定也不常見。」

▲ 疫情爆發初期，民眾遵守社交距離政策。（圖／路透）

根據美國CDC數據，每年約有6萬名5歲以下兒童因呼吸道合胞病毒（RSV）住院，這種病毒可為早產兒或其他高危險群嬰兒帶來致命肺部感染，通常僅在11月至2月肆虐，但去年夏天病例突然激增，今年則在5月及6月發威。此外，引起普通感冒的鼻病毒過去也很少導致患者住院。

去年沒有出現的流感疫情12月底看似要捲土重來，今年1月Omicron變異株崛起後卻又再度消失。如今流感再起，常見的山形株（Yamagata）卻自2020年以來就不見蹤影。研究人員指出，山形株可能已經滅絕，也可能正伺機攻擊人們毫無防備的免疫系統。

醫院和實驗室人員都注意到這種劇變，研究人員也因此有機會了解防疫限制造成的行為變化是否導致病毒改變，以及新冠病毒的進化優勢。流行病學家米納（Michael Mina）表示，這是一項大規模自然實驗，由於人們很少接觸普通病毒，導致容易感染。

▲ 美國各地陸續解除室內口罩令。（圖／達志影像／美聯社）

耶魯醫學院呼吸道病毒專家馬丁內洛（Richard Martinello）也指出，如今就連普通感冒似乎也更加致命與頑強。這些變化反映疫情大流行期間人們行為上的改變，以及新冠病毒與其他病毒間的相互作用，也就是「病毒干擾」（viral interference）。

定期接觸病原體會讓免疫系統重新做出反應，而非使人生病，但在疫情期間，這種自然平衡被打破。米納說明，為限制人們接觸新冠病毒而採取的特別措施也限制人們接觸其他病毒，若經過很長一段時間後再次暴露在病毒中，可能無法保護自己免於感染，導致病例在非流行季節激增、感染加重。一旦人們脫下口罩，開始在室內群聚，恐怕就會發生這種情況。

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