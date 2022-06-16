聯準會升息抗通膨　拜登年底期中選舉壓力大

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國聯準會今天宣布升息3碼，期望化解通膨壓力。但每加侖平均油價漲破5美元、食物價格持續上揚，美國民眾的不滿衝上高點，不僅反映在美國總統拜登的支持率上，年底的期中選舉可能也不會好看。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布大幅升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，並示意持續以數十年來最快步調拉高利率，期望能壓制處在40年高點的通貨膨脹。

當美國勞工部10日即將公布5月份消費者物價指數（CPI）之前，白宮還頗具信心地向媒體表示，5月報告可望出現通貨膨漲趨緩、經濟穩定增長等拜登（Joe Biden）政府期望的趨勢，不料實際數據事與願違，5月CPI較去年同期飆升8.6%，攀升速度是1981年12月以來最高，讓官員大為錯愕。

物價飆升持續反映在美國民眾日常生活，食品雜貨價格較去年增加11.9%，是1979年以來最大漲幅；而根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，全美平均汽油價格已升破每加侖5美元，創下歷史新高。

更糟的是，美國民眾的消費者信心指數（CCI）也有惡化趨勢。密西根大學公布的最新CCI初估值顯示，從5月的58.4降為6月的50.2，是有記錄以來的新低；近半受訪者將悲觀看法歸因於通膨，高於一個月前的38%。

儘管物價上揚因素眾多，不能全怪罪拜登的施政不力，俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴散帶來的糧食短缺、供應鏈中斷、天然氣價格飆漲，都是物價上揚的主因。但高通膨讓美國民眾叫苦連天，對拜登政府面對高物價的束手無策大感不滿，明確反映在拜登支持度上，讓拜登的支持率連跌3周，僅剩下39%，上任以來最低。

距離11月初的美國期中選舉僅剩5個月不到，若無法解決高物價壓力，拜登所屬的民主黨勢將遭到選民背棄，失去國會領導地位，讓拜登執政後期面臨更大施政壓力。

為了遏制物價上揚壓力，拜登也顧不得聯準會的獨立性，罕見地將聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）叫進白宮，商談對抗通膨的因應之道，以遏制物價上揚，雖然拜登仍頻向外界保證尊重聯準會職權，聯準會做任何決策都不會受到政治干預。

除了透過貨幣政策，拜登政府也大量釋出戰略石油儲備、呼籲石油業者增加石油產量，並考慮取消部分對中國加徵的「不負責任」關稅，就是希望能減緩物價上揚壓力，化解政治危機。