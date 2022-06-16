　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯準會升息抗通膨　拜登年底期中選舉壓力大

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國聯準會今天宣布升息3碼，期望化解通膨壓力。但每加侖平均油價漲破5美元、食物價格持續上揚，美國民眾的不滿衝上高點，不僅反映在美國總統拜登的支持率上，年底的期中選舉可能也不會好看。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布大幅升息3碼（0.75個百分點），為28年來首見，並示意持續以數十年來最快步調拉高利率，期望能壓制處在40年高點的通貨膨脹。

當美國勞工部10日即將公布5月份消費者物價指數（CPI）之前，白宮還頗具信心地向媒體表示，5月報告可望出現通貨膨漲趨緩、經濟穩定增長等拜登（Joe Biden）政府期望的趨勢，不料實際數據事與願違，5月CPI較去年同期飆升8.6%，攀升速度是1981年12月以來最高，讓官員大為錯愕。

物價飆升持續反映在美國民眾日常生活，食品雜貨價格較去年增加11.9%，是1979年以來最大漲幅；而根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，全美平均汽油價格已升破每加侖5美元，創下歷史新高。

更糟的是，美國民眾的消費者信心指數（CCI）也有惡化趨勢。密西根大學公布的最新CCI初估值顯示，從5月的58.4降為6月的50.2，是有記錄以來的新低；近半受訪者將悲觀看法歸因於通膨，高於一個月前的38%。

儘管物價上揚因素眾多，不能全怪罪拜登的施政不力，俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴散帶來的糧食短缺、供應鏈中斷、天然氣價格飆漲，都是物價上揚的主因。但高通膨讓美國民眾叫苦連天，對拜登政府面對高物價的束手無策大感不滿，明確反映在拜登支持度上，讓拜登的支持率連跌3周，僅剩下39%，上任以來最低。

距離11月初的美國期中選舉僅剩5個月不到，若無法解決高物價壓力，拜登所屬的民主黨勢將遭到選民背棄，失去國會領導地位，讓拜登執政後期面臨更大施政壓力。

為了遏制物價上揚壓力，拜登也顧不得聯準會的獨立性，罕見地將聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）叫進白宮，商談對抗通膨的因應之道，以遏制物價上揚，雖然拜登仍頻向外界保證尊重聯準會職權，聯準會做任何決策都不會受到政治干預。

除了透過貨幣政策，拜登政府也大量釋出戰略石油儲備、呼籲石油業者增加石油產量，並考慮取消部分對中國加徵的「不負責任」關稅，就是希望能減緩物價上揚壓力，化解政治危機。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
LIVE／逆子縱火釀8死妻兒也喪命　動機曝光
殺夫恐怖現場！台南人妻熱水潑臉　持菜刀狂砍胸部
具俊曄單膝下跪求婚大S！　浪漫過程曝光
警自戕疑遭霸凌　所長惡劣影片曝！辱下屬「為何不自殺」
孽子縱火8死！　起火第一瞬間畫面曝光
一把火燒死8親人！　里長評兇嫌：很乖、為人很客氣
快訊／不是洗碗衝突！　冷血孽子縱火原因曝
逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯　8牌位旁放1物
輪胎行8死3分鐘影片曝！恐怖大火吞房　孩童淒厲喊媽媽
跟柯以柔一樣被騙！前主播分手才知家暴男「謊報台大碩士學歷」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英智庫警告：中俄悄悄開闢「北極新戰場」　西方該醒了

澤倫斯基警告：俄羅斯野心不只烏克蘭　「華沙到索菲亞」全都要

每晚蒙眼火辣啪啪　人妻結婚10個月才發現「丈夫是女人」崩潰

61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」　讚性事美滿

數千平民慘困在北頓內茨克　水和物資將耗盡！人道援助卻進不去

聯準會升息抗通膨　拜登年底期中選舉壓力大

英國記者疑在亞馬遜遇害　巴西兄弟檔認了「分屍焚燒」

伸手摸溫馴老虎瞬間變臉　男飼養員「右手被啃爆血」心臟病發死亡

拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！恐怖傷勢曝

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

BTS防彈宣布「單飛不解散」！　RM吐9年辛酸…惹哭大家

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

英智庫警告：中俄悄悄開闢「北極新戰場」　西方該醒了

澤倫斯基警告：俄羅斯野心不只烏克蘭　「華沙到索菲亞」全都要

每晚蒙眼火辣啪啪　人妻結婚10個月才發現「丈夫是女人」崩潰

61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」　讚性事美滿

數千平民慘困在北頓內茨克　水和物資將耗盡！人道援助卻進不去

聯準會升息抗通膨　拜登年底期中選舉壓力大

英國記者疑在亞馬遜遇害　巴西兄弟檔認了「分屍焚燒」

伸手摸溫馴老虎瞬間變臉　男飼養員「右手被啃爆血」心臟病發死亡

拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」　長超大水泡三度灼傷！恐怖傷勢曝

風・Luxury／CHANEL字母變腕錶主角　墜飾搖擺一眼認出香奈兒

蔡壁如選新北市長？　他分析：2022是民眾黨的存亡之戰

英智庫警告：中俄悄悄開闢「北極新戰場」　西方該醒了

他問「高速公路開幾公里才要休息」？網：有無這配備是兩個世界

拿塞爾提克和勇騎大戰相比　格林：是對詹皇不尊重

逆子前例！翁仁賢放火「燒死6至親」　死刑槍決前嗆：我會輪迴追殺

口味任選！美國人氣冰淇淋「桶裝冰買1送1」限時1天搶囤

BIO UP「玫瑰膠原超防護粉底精萃」　一瓶完勝高級臉

最多藝人指定使用　不只撐腰！瘦腰就靠「這款」

「肥肉派」料理太誘人　蔡尚樺不理評審搶先吃

國際熱門新聞

BA.4、BA.5不會只像小感冒　1族群最危險

即／聯準會升息3碼　1994 年以來最大漲幅

韓男花14萬搭商務艙　信用卡牛排配馬鈴薯

22歲孕婦「遭前男友斬首」斷頭丟垃圾桶

675年謎團揭曉！ 新研究曝黑死病源頭在中亞

IE瀏覽器走入歷史　日本將面臨黑暗期挑戰

美聯邦利率40年歷史回顧　大幅升降息原因總整理

4歲女童公園誤摸劇毒「大豬草」三度灼傷

女嬰沒繫安全帶　離奇滾地被媽輾死

Fed升息3碼抑通膨！　美股激揚303點

拜登熱線澤倫斯基　宣布加碼297億元軍援烏

研究：染Omicron無法增強免疫　防重複感染

美首席防疫專家佛奇確診　打追加劑仍染疫

IKEA宣布出售俄羅斯4家工廠！　裁1.5萬名員工

更多熱門

相關新聞

美聯儲升息3碼　中國央行跟進？

美聯儲升息3碼　中國央行跟進？

為了對抗40年來最嚴重通貨膨脹，美國聯邦儲備委員會昨15日宣布升息3碼，將聯邦基金目標利率提高0.75個百分點，使該利率的目標區間至1.50%-1.75%區間，創下28年來最大增幅。面對美國出手加息，大陸央行會不會跟進？綜合大陸財經報導指出，美聯儲加息確實是一個重要的外部影響，中國貨幣政策只會更加平衡不冒進，避免中美貨幣政策在利率調整上產生相撞。

拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

美國6個月至5歲幼兒　最快下周開打新冠疫苗

美國6個月至5歲幼兒　最快下周開打新冠疫苗

美升息3碼後　華爾街「經濟衰退之聲」更加響亮

美升息3碼後　華爾街「經濟衰退之聲」更加響亮

Fed升息3碼、台積電今除息　財經HOT 5一次看

Fed升息3碼、台積電今除息　財經HOT 5一次看

關鍵字：

聯準會升息拜登期中選舉北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

快訊／新竹輪胎行深夜大火7死！縱火嫌疑犯輕傷上救護車

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

新竹8死火警今早最新畫面曝

兒子長太不像！人夫掙扎12年驗DNA

輪胎行縱火8死！4大人奔2F救孩子嗆暈殞命

新竹孽子「不願洗碗」縱火滅門　三代同堂11口8死

新竹縱火祖孫3代8死　倖存父重返火場

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面