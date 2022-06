拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

▲美國電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克過去都是民主黨的支持者,但近來總統拜登民調直落,加上國內經濟問題,讓馬斯克決定轉向支持共和黨,甚至直接表明會力挺現任佛州長德桑提斯(Ron DeSantis)競選下一任總統。

根據《衛報》報導,馬斯克(Elon Musk)過去都是民主黨的死忠支持者,但他這次卻直接倒戈,在德州第34國會選區的特別選舉中,將票投給共和黨眾議員佛羅絲(Mayra Flores),還在推特發文表示,「這是我第一次投給共和黨,2022年將迎來巨大紅色浪潮。」

▲馬斯克表態支持現任佛州長德桑提斯競選下一任總統。(圖/翻攝自推特)



有網友詢問他,「我猜共和黨也會是下一任總統?你傾向支持誰?」馬斯克則回覆說,「這還無法決定,但支持德桑提斯。」德桑提斯是現任佛州州長,同時也是前總統川普的盟友,在最近的共和黨民意調查中,甚至擊敗了川普,成為川普潛在最大的競爭對手。

馬斯克轉支持共和黨似乎有跡可循,他日前在特斯拉的內部電郵中表示,他對美國經濟有一種「超級不妙的感覺」,公司必須裁員大約10%。拜登回應卻暗指問題出在特斯拉身上,還狠酸「祝他的月球之旅好運!」

事實上,拜登上任以來支持度持續下滑,從去年8月至今一直低於50%,根據14日的民調顯示,他的支持率跌至39%,只有約2成成年人認為美國朝正確方向前進或經濟狀況良好,黨內支持度也跌至73%。

Gov. Ron DeSantis reacts to Elon Musk saying he would vote for him if he ran for president:



"I welcome support from African Americans. What can I say?" pic.twitter.com/n3OK5b0ocp