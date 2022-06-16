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拜登、川普出局！馬斯克超前部屬「力挺他」　參加2024美總統大選

▲▼馬斯克、Elon Musk。（圖／路透）

▲美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克過去都是民主黨的支持者，但近來總統拜登民調直落，加上國內經濟問題，讓馬斯克決定轉向支持共和黨，甚至直接表明會力挺現任佛州長德桑提斯（Ron DeSantis）競選下一任總統。

根據《衛報》報導，馬斯克（Elon Musk）過去都是民主黨的死忠支持者，但他這次卻直接倒戈，在德州第34國會選區的特別選舉中，將票投給共和黨眾議員佛羅絲（Mayra Flores），還在推特發文表示，「這是我第一次投給共和黨，2022年將迎來巨大紅色浪潮。」

▲▼馬斯克表態支持現任佛州長德桑提斯（Ron DeSantis）競選下一任總統。（圖／翻攝自推特）

▲馬斯克表態支持現任佛州長德桑提斯競選下一任總統。（圖／翻攝自推特）

有網友詢問他，「我猜共和黨也會是下一任總統？你傾向支持誰？」馬斯克則回覆說，「這還無法決定，但支持德桑提斯。」德桑提斯是現任佛州州長，同時也是前總統川普的盟友，在最近的共和黨民意調查中，甚至擊敗了川普，成為川普潛在最大的競爭對手。

馬斯克轉支持共和黨似乎有跡可循，他日前在特斯拉的內部電郵中表示，他對美國經濟有一種「超級不妙的感覺」，公司必須裁員大約10％。拜登回應卻暗指問題出在特斯拉身上，還狠酸「祝他的月球之旅好運！」

事實上，拜登上任以來支持度持續下滑，從去年8月至今一直低於50％，根據14日的民調顯示，他的支持率跌至39％，只有約2成成年人認為美國朝正確方向前進或經濟狀況良好，黨內支持度也跌至73％。

另外，雖然前總統川普再戰2024的呼聲極高，但他身陷國會暴動的官司，能否順利脫身仍是未知數；相較之下，政績良好的德桑提斯很有可能出線，馬斯克也算是超前部屬。雖然他仍未鬆口參選，但面對出生於南非的全球首富力挺，德桑提斯表示，「我歡迎所有非裔美國人的支持。」

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