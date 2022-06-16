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18歲女偷偷在浴室生子　「徒手把嬰兒拔出」冷血用剪刀刺死

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州18歲女子萊拉(Leiyla Cepeda)偷偷在浴室生下小孩後，竟然用剪刀把孩子殘忍殺死，家人後來發現大量血跡，又在她房間中找到嬰兒屍體，嚇得立即報案。

來自德州的少女萊拉近來到科羅拉多州拜訪親戚，沒有讓人知道懷孕的她，8日凌晨1時30分突然陣痛，便自己關在廁所中生下小孩。報案者希薇亞(Sylvia Segura)表示，她看到浴室血跡發現出事，結果在萊拉房間找到嬰兒，由於其膚色十分蒼白，推測已經死亡。

警方發現嬰兒身上多處被刺傷，還找到一把沾滿血跡的剪刀。萊拉辯稱，生產時她自行用手想把小孩拔出來，但是沒有成功，沒想到起身時小孩就突然「掉到地上」，完全沒有反應也沒有哭，她洗好澡後便用剪刀剪掉臍帶，否認刺傷嬰兒。

萊拉的母親表示，她完全不知道女兒懷孕，雖然曾發現女兒異常疲累且體重增加，可是因為女兒之前曾經確診新冠肺炎，所以她沒有想太多，事後發現女兒自行生產也十分自責。由於驗屍結果顯示，嬰兒出生時還活著，死因為「多處銳器傷害」」，讓萊拉目前被指控2項一級謀殺罪。

▼女子獨自生下嬰兒後，用剪刀殺害。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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