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61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」　讚性事美滿

▲▼61歲阿嬤想生了！決定和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」。（圖／TikTok／Queen cheryl ）

▲謝麗爾決定完成丈夫成為父親的願望。（圖／TikTok／Queen cheryl ）

記者王佩翊／編譯

美國一名61歲婦人2021年和年僅24歲的鮮肉男友步入婚姻，如今結婚還不到1年，兩人為了證明對彼此的愛有多深，決定共同孕育一條新生命。目前兩人還未決定要找代理孕母還是領養一個孩子，不過他們已經開始購入嬰兒車。事實上，這名婦人膝下早已子孫滿堂，不但有7個孩子，還有17個孫子。

根據《每日星報》報導，61歲的謝麗爾（Cheryl）和24歲的麥凱恩（Qaran McCain）2012年在工作場合相識，兩人失聯了8年後，在2020年11月重逢，隨即墜入愛河。交往1年後，麥凱恩在2021年7月向謝麗爾求婚。同年9月，謝麗爾與麥凱恩在田納西州舉辦一場浪漫婚禮，同時還在TikTok上直播整個過程，吸引超過2萬人觀看。

▲▼61歲阿嬤想生了！決定和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」。（圖／TikTok／Queen cheryl ）

▲兩人經常在網路上分享影片，並回答網友問題。（圖／TikTok／Queen cheryl ）

謝麗爾與麥凱恩相差37歲的婚姻在網路上引發熱烈討論，光是兩人的TikTok帳號就有220多萬名粉絲追蹤，夫妻倆不但會分享相戀過程，甚至還大談婚後的性生活，謝麗爾也經常讚賞「性事超美滿」。儘管謝麗爾有7個孩子以及17個孫子，但依舊不影響兩人的感情，如今甚至有了新的人生規劃。

謝麗爾表示，麥凱恩一直都想要一個孩子，雖然她不能生育了，但依舊想要成為他孩子的母親，因此決定共同養育兩人愛的結晶。由於謝麗爾的年齡，兩人決定要委託代理孕母或是收養孩子，不過具體方案目前仍在討論。雖然還沒有做出最終決定，但兩人都很期待孩子的到來，甚至已經買好嬰兒車。

謝麗爾的7個孩子中，最大的已經41歲，最小的也有29歲，都比麥凱恩還要大，對於媽媽想要擁有一個和新婚丈夫的孩子，他們也表示贊同，甚至強調自己會協助扶養孩子。

謝麗爾直言，「很多人都說我很自私，這麼老了並不適合做媽媽，但是我不擔心照顧不了孩子。」

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