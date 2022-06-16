「一綠三黃點」緊盯5秒！找出最強1%注意力集中者　網實測崩潰頭暈

▲國外抖音網紅分享「一綠三黃點」測試注意力的影片。（圖／翻攝自TikTok／professoramx）

記者張寧倢／編譯

視覺錯覺（視錯覺）不僅可以巧妙地騙過人類的眼睛，還能考驗你的注意力。國外TikTok上就有一名網紅分享「看影片測出你是否有過動症」，他要求觀眾盯著畫面中央閃爍的1個綠點，如果注意力非常集中，就能讓周邊3個黃點同時消失，據稱只有1％的人做得到。不過，也有網友質疑測驗的缺乏科學性。

根據《太陽報》報導，TikTok（抖音）網紅「Prof. AMX.」近日在頻道上傳一部影片，累積觀看數接近800萬次。畫面上半部是一個菱形矩陣圖案，他要求觀眾緊盯著正中央的不斷閃爍著綠色、藍色的圓點，如果注意力夠集中，外圍3個黃點會一個個接連消失，不過，只有1％的人有辦法讓3個黃點同時消失長達5到10秒，這樣的人可能擁有超乎常人的「注意長度」（Attention Span）。

Prof. AMX.在影片中表示，「如果你只能讓1、2個黃點消失，那你可能很容易分心，難以長時間集中注意力，如果你能讓3個點全部消失，那就代表你可能擁有正常的注意長度。」他補充，如果觀眾注意到自己沒辦法讓黃點消失很久，那可能是患有過動症，因為注意力無法集中是過動症的已知症狀之一。報導認為，這樣的說法應該有所警告，畢竟這不是個經過科學驗證的測試。

儘管如此，影片仍吸引超過1.7萬則網友留言，「我讓全部的點都消失了，大約持續了3秒」、「我可以讓圓點消失，但它們很快就又會出現」、「各位，我有過動症」、「這才不是過動症測試」、「你（在影片中）一邊講話，我很難集中注意力」、「完全沒有點消失，GG」、「來看留言，但字都在順時針旋轉」、「我現在產生幻覺了……謝謝」。

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