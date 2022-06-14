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美女博士生三探印山大墓　拍反盜墓筆記用影片說考古

記者魏有德／綜合報導

浙江大學一名美女博士生「水星」在抖音上用影片的方式，帶領觀眾探古墓、走盜洞、參觀博物館，沈浸式體驗吸粉164萬。水星認為，文物雖不會開口，卻蘊藏著歷史的脈絡，需要沈下心來感知，「不夠準確，甚至就是錯誤，便會造成對文化和歷史的誤解，背離了建立博物館的初心。」

▲浙大美女博士生水星。（圖／翻攝微博）

▲浙大美女博士生水星用影片帶領觀眾沈浸式體驗考古。（圖／翻攝微博大米Video，下同）

《中國新聞周刊》報導，水星曾是一個不善言辭的高三學生。父親是公務員，母親是小學老師。她的高考成績不低，父親建議她報考古專業，那時的考古學冷門、小眾、苦，很多人聽到考古，第一反應是「和盜墓是不是一樣的？」

身為博士生的水星認為，學術的嚴謹和理性在某種程度上也代表著不接地氣，抖音上的科普短影片要便於公眾理解，同時兼顧趣味，「北有秦嶺，南有印山」是考古領域的說法，「印山大墓」的題材讓水星十分感興趣。

▲浙大美女博士生水星。（圖／翻攝微博）

她為了讓影片更有吸引力，不僅三探印山大墓，從考察到影片拍攝、解說，還做了類似於懸疑片的開場，目的就是要讓觀眾能更身歷其境，這也讓水星一舉打開知名度，迅速在自媒體平台上竄紅。

▲浙大美女博士生水星。（圖／翻攝微博）

水星的影片內容以考古為主，她探秘秦工大墓、講述辛追夫人千年不腐的秘密、還原墓主人精巧的反盜墓設計與盜墓賊的鬥智鬥勇，透過鏡頭。將考古、歷史、文化結合，釐清許多考古概念和事實，傳遞給更多的觀眾。

▲浙大美女博士生水星。（圖／翻攝微博）

水星曾在早期的作品中表達過自己的初心，「讓歷史不等於枯燥背誦，讓博物館不等於高冷難懂。」她認為，考古學，教育學，社會學，不是為了讓研究者都待在象牙塔裡學習，而是要讓學到的知識回饋給社會。

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