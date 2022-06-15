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她稱體內有「恆星銀河DNA」上節目大秀外星語　爆紅收學徒1堂課2千

記者張寧倢／編譯

哥倫比亞一名女子聲稱擁有「恆星銀河DNA」，能打開跨次元入口傳送門，用「銀河頻率」和外星人溝通。她最近受邀上墨西哥電視節目大秀外星語，驚人的語速、誇張的口音，還有主持人出奇冷靜的反應，讓這段影片在網路上爆紅，被製作成各種迷因。現在更傳出她推出了外星語網路課程，每堂要價台幣2200元。

▲▼哥倫比亞女子梅夫沃克（Mafe Walker）自稱可以和外星人溝通。（圖／翻攝自YouTube／Azteca America）

▲梅夫沃克（Mafe Walker）自稱可以和外星人溝通。（圖／翻攝自YouTube／Azteca America）

科幻電影中不乏與外星人溝通的劇情，然而，現實生活中真的有可能嗎？綜合外媒「EL PAÍS」、「OddityCentral」報導，1977年出生於哥倫比亞的女子梅夫沃克（Mafe Walker）在社交媒體上聲稱，她從小就在抑制自己的超能力，直到2012年「出現一種類似傳送門的東西，從那裡我開始用身體顯現（能力）。」她認為自己是跨次元的媒介者，具有「恆星銀河DNA」。

梅夫沃克的IG擁有近7萬人追蹤，TikTok也有接近10萬粉絲，平常上傳的影片內容大多是她走在考古遺址中，聲稱控制著「宇宙震動波」（cosmic vibrational emanations），能開啟跨次元入口，用她獨有的聲帶發出「銀河頻率」說出外星語言。

▲▼哥倫比亞女子梅夫沃克（Mafe Walker）自稱可以和外星人溝通。（圖／翻攝自當事人IG）

▲梅夫沃克住在墨西哥很長一段時間，經常在各種古蹟遺址拍攝「外星語」影片。（圖／翻攝自當事人IG）

梅夫沃克6日登上墨西哥電視台一檔晨間節目「Venga la Alegría」，大秀一段外星語，音頻時而高亢、時而跌宕，語速快得驚人，再加上奇異的口音與動作，讓現場眾人看傻眼，主持人更是煞有其事地冷靜聆聽這段「特殊才藝」，衝突荒謬的畫面讓這段訪問影片瞬間爆紅，推特影片觀看次數已突破540萬次。

有網友特別點出，電視節目幫她上字幕寫著「正在用外星語言對我們說話，完整直播！」顯得非常搞笑。另一名網友則表示，「主持人怎麼能忍住不笑，好厲害。」據悉，梅夫沃克已開設外星語的網路課程，每堂課要價75美元（約新台幣2200元），事實上，她受訪時坐在一旁講解的女子就自稱是她的學生，但多數網友仍認為這可能是場大騙局。

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