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自媒體正夯！短影音關鍵7秒變身TikTok網紅　花蓮講座好評不斷

▲TikTok創作者林國豪傳授新世代社群平台影響力的思維與策略以及必備的技能，把握關鍵7秒鐘吸引觀眾的目光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

TikTok創作者林國豪傳授新世代社群平台影響力的思維與策略以及必備的技能，把握關鍵7秒鐘吸引觀眾的目光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為協助客庄產業提升創新研發與創意行銷能量，規劃一系列實用課程與交流輔導活動，13日在花蓮縣客家文化會館辦理「TikTok網紅影響力：關鍵7秒鐘」講座，有效促使微型產業品牌的宣傳行銷力再次提升。

縣長徐榛蔚相當關注客家文化及產業發展，並鼓勵微型產業能透過多元方式，來行銷花蓮的在地特色，使「慢・精品・花蓮」的品牌能夠傳達出去，讓更多人來體驗花蓮的美好。

客家事務處處長彭偉族表示，疫情期間民眾多減少外出，大眾因而對影音、娛樂內容的需求大幅增加，而短影音行銷就是透過影片宣傳以提升品牌形象的手法。當今已有許多影片製作方法、各式各樣類型以及眾多展示的平台可供我們選擇；其中，TikTok平台的影片以「真實性」、「生活感」取勝，無須專業剪輯及精心佈置的場景，就能受到年輕世代們的喜愛。

根據研究調查顯示，長期接受網際網路、手機、電腦等科技產物刺激的新世代，對廣告資訊的平均注意力僅有8秒，而TikTok正是因應這個時代趨勢而誕生的產物，在新世代間形成了一股難以抵禦的風潮。

▲TikTok創作者林國豪傳授新世代社群平台影響力的思維與策略以及必備的技能，把握關鍵7秒鐘吸引觀眾的目光。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

參與講座的除了在地還有表演藝術工作者，反應相當熱烈。

客家處本次邀請TikTok創作者林國豪講述「TikTok網紅影響力：關鍵7秒鐘」，傳授新世代社群平台影響力的思維與策略、以及廠商必備的技能，才能把握關鍵7秒鐘吸引觀眾的目光；同時分享自身在實務上的經驗，並提供簡易腳本讓學員於現場做實際拍攝練習，將課程說明的理論與實務結合。

本次課程好評不斷，參與的商家利用短影片增加曝光，改善過往廣告投放不佳的情況，另外亦有表演藝術工作者，前來學習影片拍攝，有效地展現並打造屬於自身的品牌風格。

下一個「洄瀾宜居微型創業平台計畫」講座的場次為6／21早上9點：「素人也能掌握的自媒體：用PODCAST打造屬於你的網紅魅力」，誠摯歡迎企業主及懷抱創業夢想的新創家報名參加！

相關資訊請參閱FB粉絲專頁「洄瀾宜居x產業交流平台」(https://www.facebook.com/hakkaHL)。

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