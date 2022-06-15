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社會 社會焦點 保障人權

水果刀插12公分！保警妻刺死老公辯意外　法官不採信理由曝

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲保七警員遭水果刀刺中大腿動脈死亡。（圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名保七總隊劉姓警員和歐姓妻子感情不睦，2020年5月間間兩人又為了開店的事情吵架，歐妻氣不過在凌晨返家時，竟持刀「教訓」已經呼呼大睡的劉男，一刀刺中大腿動脈，導致劉男血流不止身亡。法院審理時歐妻辯稱只是在玩，不小心拿刀劃傷老公，但法官認為歐妻拿13公分的水果刀，如果不是非常用力，不可能造成劉男12公分的傷口，認定歐妻蓄意行兇，依傷害致死罪判她徒刑8年6個月。可上訴。

判決指出，任職於保七的劉姓男子和歐妻結婚兩年多，2020年5月10日，兩人一起經營火鍋店的開幕，閉店後兩人卻因店裡人手問題，爆發爭執，忙完店裡工作後，劉男先返家休息，還順便把鑰匙帶走，害得歐女只能在關店後步行回家。

▲▼保七警員遭水果刀刺中大腿動脈死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保七警員（右）遭水果刀刺中大腿動脈死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

11日凌晨1時許，歐女一進家門，發現劉男已經呼呼大睡，氣得質問劉男怎麼先回家，兩人在屋內又起衝突，隨後歐女持水果刀刺傷劉男一刀，卻割斷大腿股動脈，雖然緊急送醫，但最後仍因失血過多，急救後宣告不治，歐妻也被依殺人罪起訴。

高雄地院審理時，歐女辯稱當時劉男沒穿上衣，包著棉被躺在地上睡覺，她回家後劉起床跟她在玩，還從後面抓她胸部，她推開丈夫後，手中的水果刀才不小心刺穿棉被傷到他，後來又改口刀子是捲在棉被裡，是劉自己不小心割傷的，還曾辯稱當時她拿著刀子，老公倒下不小心壓在刀子上，供詞前後不一。

但法官根據法醫報告，發現劉男身上包裹的棉被，只有棉絮及棉被套内層被刺破，沒有穿透到外層，但劉男傷口深達12公分，13公分的水果刀幾乎插入大腿，切斷股動脈及靜脈，可見用力之重，很難想像是歐女不慎刺入所導致，而且歐女犯案後還清洗了兇刀，因此不採信她的說法。

此外，法官根據劉、歐的對話紀錄，發現兩人曾多次提到離婚、感情不佳等問題，且歐自承兩人婚前就有協議，若劉男不聽話，她就會動手，所以歐女有持刀傷人的可能。

法官因此認定歐女並非失手誤傷劉男，但考量劉僅受單一次刺切傷，非心臟或其他身體致命部位，也難認她有殺人之故意，因此依傷害致死罪重判8年6月，全案可上訴。

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