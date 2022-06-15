　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

產後3天「請隊友幫孩換尿布」　婆婆秒喊1句！人妻們全怒：有病

▲▼▲（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳問題自古難解，一名人妻產後3日返家坐月子，當時疲憊的她請老公幫小孩換尿布；怎料，婆婆立刻出言嘲諷，讓她錯愕不已。這番話瞬間踩到大票媳婦的雷點，紛紛怒喊「最討厭聽到這種話」、「這些婆婆都有病嗎」。

一名女網友在「靠北婆婆2.0」提到，她自然產後3天，回到家裡準備坐月子，因為傷口未完全恢復，加上24小時母嬰同室很疲憊，於是當著婆婆的面，請老公幫孩子換個尿布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，話才說出口，婆婆馬上回說，「不能都靠老公幫忙，妳自己也要自立自強幫孩子換尿布。」聞言，人妻不禁傻眼，「叫妳兒子幫忙而已，妳就心疼了嗎？」

▲▼尿布。（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「感覺接下來的月子和育兒之路會很坎坷」、「換個尿布這麼心疼，下次床上運動麻煩婆婆來幫忙推」、「很多婆婆都這樣，別人家的女兒死不完，兒子做一點事會要她的命」、「一模一樣的話啊！跟家裡兩位一個樣，這兩老很愛扮演蔣幹，說莫名其妙的話，而他們兒子認為父母說得很對」、「我會當著他們的面訂月子中心，然後跟婆婆說這樣大家都不辛苦了～啾咪」、「小孩本就是兩個人的責任，婆婆的腦袋到底是怎麼了？為何有這種離奇想法」。

而過來人更能體會其中心酸，直言「我家媳婦兒今天自然產後3天回家，我叫她要儘量躺，躺好躺滿，什麼事都叫她老公去做就好」、「不意外，當媳婦要上班，還有帶孩子、煮飯是理所當然的，自己的孩子是寶，別人家的是草」、「還有半夜孩子哭鬧的時候，一定要媳婦爬起床處理，不能請爸爸處理，婆婆會說，我兒子明天要上班，很辛苦很累...很怎樣」。

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►晶華酒店「剝皮辣椒雞麵」殺破對折！3步驟端出五星料理　婆媽讚爆

►比對折還便宜！在家吃五星級「南洋風海鮮叻沙麵」　2吃法婆媽狂讚

►「4D氣墊面膜」一用上癮！保濕、美白、緊緻效能爆高

ET快訊
柯以柔婚後才知「老公非建中學霸富二代」　悲吐：陷於錯誤交往結
可惡畫面曝！機車男2度衝撞國中妹　還伸腳猛踹
泰女星「哭喊求救44秒片」外洩！　2男船頭毆1女
確診康復卻不敢內用！　一票苦主嘆「1場所更容易中」
駐外館長揪當地女「脫光共浴再嘿咻」！　下場出爐
「日本迎新」震撼台大生　他見1幕傻住：都這麼淫亂？
罕見0人錄取！　這間大學申請「分發率0％」創紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

無敵星失效！隔1月二次確診　醫護「篩檢站不能拿藥」妹子傻了

今年第一顆超級滿月！又大又圓好療癒　天文迷驚嘆像「電影特效」

產後3天「請隊友幫孩換尿布」　婆婆秒喊1句！人妻們全怒：有病

陸檢出台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」！　防檢局坦言不會特別去驗

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診」：真的可怕

罕見0人錄取！台首大申請入學「分發率0％」寫紀錄

開放親友接送入境旅客首日　桃園機場運作順暢

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

直播主控愛心餐帳目不清　牛肉麵店老闆痛心怒提告

可怕長脖鳥貼窗偷窺！　照鏡子嚇歪屋內人XD

重新橋「區間測速」更安全？　騎士打臉實測：跟不上車流

老師遠距上課抽考問題　學生答題Lag斷線超無言

比特犬疑遭下藥吐血！　飼主怒開6萬懸賞金抓兇手

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

無敵星失效！隔1月二次確診　醫護「篩檢站不能拿藥」妹子傻了

今年第一顆超級滿月！又大又圓好療癒　天文迷驚嘆像「電影特效」

產後3天「請隊友幫孩換尿布」　婆婆秒喊1句！人妻們全怒：有病

陸檢出台灣白帶魚「外包裝有新冠病毒」！　防檢局坦言不會特別去驗

康復卻不敢內用！一票苦主嘆「1場所更容易確診」：真的可怕

罕見0人錄取！台首大申請入學「分發率0％」寫紀錄

開放親友接送入境旅客首日　桃園機場運作順暢

台灣白帶魚「驗出新冠陽性」禁輸陸1週！農委會：應提完整科學依據

「金家ㄟ」最新9款超商聯名！要搶吃韓式牛肉拌飯、香蕉牛奶冰沙

店員遭挖眼住院19天「惡男輕判5年」　是否上訴...檢方說話了

說1句對不起就匯1萬元！　狄志為「妙招」讓老婆秒消氣

觀光業請命：明訂解封時程表　雄獅、鳳凰佈局多角化營運

大專校院周邊餐廳抽檢　近8成衛生安全管理不合格

10歲聾啞童跌入8層樓深井　受困4天與毒蛇為伍！動員500人救出來了

迪麗熱巴換「超樸素運動服」直播美成天仙！　網：時尚完成度在臉

工程師年薪250萬「揭背後壓力」淚：女兒不認識我！網1職業勸轉行

5月平板熱銷榜出爐！萬元出頭CP值機款最受歡迎

公衛學者：1～5月台灣超額死亡3187例　估「376人感染死亡未通報」

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

同事臨時休1週！單身妹被逼銷假上班氣炸

「長一條尾巴」移動快！鋒面幾乎觸陸　開始下雨了

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

台大醫開刀4人3確診只1人通報：群體免疫不遠了

四叉貓正職是什麼？　本人鬆口了

石斑含禁藥「源頭3場未檢驗」還要國人吞！

「日本大學迎新」震撼台大生：都這麼淫亂嗎？

最後一波梅雨！鋒面接近中　今明全台變天大雨熱區曝

2022下半年「這生肖」正偏財兩旺

更多熱門

相關新聞

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

許多科技物品雖已是時代眼淚，但每當被翻出，都是一段回憶。不過，一名人夫卻因此倒了大楣，因為妻子近日在他車上翻出一台10多年前的MP4，不僅還能開機，還放著前女友的清涼照，讓他不禁崩潰求助「不知道能不能活過今天」。

公婆承諾把媳婦當女兒　聽到這句才知是笑話

公婆承諾把媳婦當女兒　聽到這句才知是笑話

人妻外遇同事想結束婚外情竟猥褻性侵

人妻外遇同事想結束婚外情竟猥褻性侵

人妻偷吃健身業務！夫聽「月經沒來」崩潰

人妻偷吃健身業務！夫聽「月經沒來」崩潰

揪人妻上摩鐵辯「恐慌症」　法官：有病要去看醫生

揪人妻上摩鐵辯「恐慌症」　法官：有病要去看醫生

關鍵字：

婆婆婆媳尿布老公坐月子隊友生育人妻

讀者迴響

熱門新聞

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

綜藝巨星積欠6億債務　不幸癌逝還欠一半沒還

BTS宣布「暫時中斷團體活動」

砸壞魯夫模型　老公考海賊王10題：答對就原諒妳

BA.4、BA.5讓群體免疫失效　醫曝原因

即／花蓮軒轅派出所1警開槍自轟

本本認「與洛克交往過」！　揭分手原因：還有債務糾紛

汪建民躲債失聯「憔悴探視失智母」！

女大生「穿太清涼」！警假盤查真搭訕　私訊截圖曝

吸金24億落跑　千禧集團執行長下場曝

盤查女大生「為何穿那麼清涼」　無聊警下場慘了

老婆挖10年前MP4　見「前女友私密照」人夫挫爆

醫示警：BA.4、BA.5已經進入社區

遊樂園「大擺錘」空中解體　3男童被噴飛

「最高領3萬」青年就業獎勵明天啟動　一表看懂4大青年紓困計畫

更多

最夯影音

更多
想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁

想熬夜？老鼠偷吃護肝藥　他抓兇手：兩三天沒睡覺齁
奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

工讀生？2隻熊泡水嬉戲　玩「彈跳造浪」還起爭執

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

張蘭直播「公開6歲孫子長相」！ 曬孫女語音...露幸福笑容

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

媽蛤蠣放整晚隔天飄臭味 兒看見順手拿刀敲碗超渡

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面