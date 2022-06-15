產後3天「請隊友幫孩換尿布」　婆婆秒喊1句！人妻們全怒：有病

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

婆媳問題自古難解，一名人妻產後3日返家坐月子，當時疲憊的她請老公幫小孩換尿布；怎料，婆婆立刻出言嘲諷，讓她錯愕不已。這番話瞬間踩到大票媳婦的雷點，紛紛怒喊「最討厭聽到這種話」、「這些婆婆都有病嗎」。

一名女網友在「靠北婆婆2.0」提到，她自然產後3天，回到家裡準備坐月子，因為傷口未完全恢復，加上24小時母嬰同室很疲憊，於是當著婆婆的面，請老公幫孩子換個尿布。

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沒想到，話才說出口，婆婆馬上回說，「不能都靠老公幫忙，妳自己也要自立自強幫孩子換尿布。」聞言，人妻不禁傻眼，「叫妳兒子幫忙而已，妳就心疼了嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「感覺接下來的月子和育兒之路會很坎坷」、「換個尿布這麼心疼，下次床上運動麻煩婆婆來幫忙推」、「很多婆婆都這樣，別人家的女兒死不完，兒子做一點事會要她的命」、「一模一樣的話啊！跟家裡兩位一個樣，這兩老很愛扮演蔣幹，說莫名其妙的話，而他們兒子認為父母說得很對」、「我會當著他們的面訂月子中心，然後跟婆婆說這樣大家都不辛苦了～啾咪」、「小孩本就是兩個人的責任，婆婆的腦袋到底是怎麼了？為何有這種離奇想法」。

而過來人更能體會其中心酸，直言「我家媳婦兒今天自然產後3天回家，我叫她要儘量躺，躺好躺滿，什麼事都叫她老公去做就好」、「不意外，當媳婦要上班，還有帶孩子、煮飯是理所當然的，自己的孩子是寶，別人家的是草」、「還有半夜孩子哭鬧的時候，一定要媳婦爬起床處理，不能請爸爸處理，婆婆會說，我兒子明天要上班，很辛苦很累...很怎樣」。

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