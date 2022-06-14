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高雄女駕車撞騎士離開現場　法官看監視器「煞車燈沒亮」判無罪

▲▼高雄女駕車撞騎士離開現場　法官看監視器「煞車燈沒亮」判無罪。（圖／翻攝自判決書）

▲法官認為，畫面無法辨識黃女是否有煞車，可能真的不知撞到人，因此肇逃部分判決無罪。（圖／翻攝自判決書）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名黃姓女子2020年10月開車在鳳山區撞傷腳踏車騎士，卻未停下處理車禍，而是直接離開現場。事後，警方找上門，黃女辯稱不知道撞到人，仍被檢方起訴。不過，法官勘驗監視器畫面，無法辨識黃女是否有踩煞車，可能真的不曉得自己撞到人，所以肇逃部分判無罪，僅依過失傷害罪判刑4個月，可易科罰金。

根據判決書，黃女前年10月4日傍晚開車行經鳳山區鳳南路，當時天候晴朗，也有路燈照明，且柏油路乾燥、無缺陷、無障礙物，視距良好，卻在超越同向前方一名許姓腳踏車騎士時發生碰撞，導致許姓騎士連人帶車倒地，腰椎壓迫性骨折。

事故發生後，黃女沒有停下查看，反而驅車離開。警方獲報到場後，先將許姓騎士送醫，隨後依監視器畫面，循線找到黃姓女車主。黃女辯稱，當時天色昏暗，她不知道自己有撞到人，也不是故意要逃離現場，是直到警察上門通知，她才知道釀禍，依稀記得許姓騎士靠比較內側，可能因此撞到了。

檢察官認定，黃女明知自己肇事，仍逃離現場，未對許姓騎士施以必要救護，犯後又矢口否認犯行，未賠償傷者，態度不佳，所為實不可取，因此依過失傷害、肇事逃逸罪嫌起訴。

▲▼高雄女駕車撞騎士離開現場　法官看監視器「煞車燈沒亮」判無罪。（圖／翻攝自判決書）

▲許姓騎士連人帶車倒地，腰椎壓迫性骨折。（圖／翻攝自判決書）

不過，法官勘驗監視器發現，黃女擦撞許姓騎士前後，皆無法辨識車輛煞車燈亮起，或是否有減速。審酌常情，一般人開車若發覺碰撞，通常會反射性煞車、檢視後照鏡。再者，腳踏車重量較輕，倒地聲響也不如其他車種，確實可能沒發現，因此難以認定黃女知道自己肇事。

法官引用《刑事訴訟法》第161條第1項規定指出，檢察官對於起訴的犯罪事實，負有提出證據及說服的實質舉證責任。如果提出的證據，不足以成為被告有罪的積極證明，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定原則，應判決被告無罪。

綜合現場照片、監視器、事故鑑定報稿等，法官本月7日依過失傷害罪，判處黃女4個月徒刑，可易科罰金。至於肇事致人傷害逃逸罪部分，無罪。全案仍可上訴。

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