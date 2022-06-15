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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團踢爆富樂「藏鏡人」　冒用前公司資訊騙取EUA

記者呂晏慈／台北報導

「Flowflex富樂」快篩試劑進口商大鑫資訊公司涉嫌以大陸進口劣質品混充美國貨，國民黨立法院黨團今（15日）踢爆該公司原本是在做印表機、墨水匣，卻跑來進口快篩，恐是「高登2.0又來了」。對此，民進黨發言人、立委黃世杰揭露大鑫資訊公司取得EUA的過程，原來是其執行長黃南競藉由跳槽，冒用前公司申請的資訊，使衛福部在不知情的狀況下核發EUA，呼籲檢調應徹查。

▲▼立法院民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團舉行輿情回應記者會，右為立委黃世杰。（圖／記者屠惠剛攝）

黃世杰今天上午在立法院黨團記者會受訪表示，這個案子已經移送法辦，相關負責人也已經收押，這是個別廠商魚目混珠，拿偽造品來混充交貨，原本美國製的快篩試劑是合格的產品，大鑫資訊公司卻以偽冒品混充。他指出，原本同樣商品也有一家醫優科技公司向衛福部申請進口，當時輸入600萬劑，該公司在發現大陸有仿冒品後，強調不會賺黑心錢，向衛福部食藥署申請撤銷，停賣了這一款快篩試劑。

黃世杰指出，大鑫執行長黃南競原本在醫優科技公司任職，後來竟然在跳槽到大鑫資訊公司後，冒用醫優科技公司向衛福部申請的資訊，重複申請核發EUA，由於只要是合格的產品，廠商都可以來申請進口，所以衛福部在不知情的狀況下，當然也就核發了EUA，他要求檢調一定要徹查黃南競不法行為，讓不肖廠商負起完全責任。

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