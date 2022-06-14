　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳派系聯盟鎖定他挑戰侯友宜　羅致政：專心隔離暫不回應

▲民進黨立委羅致政於外交及國防委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

年底縣市長選舉時程逼近，外傳民進黨將推出立委羅致政參選新北市長，羅致政14日受訪時回應，自己目前專心隔離，暫不回應選舉相關議題；民進黨發言人林靜儀則說，民進黨中央黨部都會進行徵詢及評估。

媒體報導，年底九合一選舉時程逼近，民進黨布局北台灣縣市長持續有進展，其中六都人口第一的新北市，在英系、蘇系2大系統取得默契下，由英系立委羅致政出線獲提名的機率大增。

對此，羅致政稍早受訪時僅表示，自己目前專心隔離，不便接受訪問，「先不要，我跟大家都這樣講」。

民進黨立委蘇巧慧指出，新北市有很多資深的立委，像是吳秉叡、羅致政都是已經連任好幾屆，在國會表現很好，地方建設也都非常了解、非常支持，更是跟在地鄉親有真正的連結，「我覺得他們都是很好的人選」。

蘇巧慧大讚，羅致政在國會的表現大家有目共睹，最近在新北市的相關議題上，不但能夠針砭新北市確實的問題，而且能夠提出解方，資深立委的功力就是在這裡，對地方有了解、很有想法，都會是很好的人選。

民進黨立委江永昌則說，他認識的羅致政非常的優秀，尤其在外交、國防等領域上，都右非常傑出的表現，相信他能夠幫助新北市走向國際，成為指標城市，如果民進黨能夠提名他參選新北市長，這是很好的一件事情。

江永昌強調，羅致政非常勤於奔走、耕耘地方，他的論述非常的清晰，對於地方的發展也有很深切的了解，一定能夠讓新北市更加蓬勃，「真的是非常值得推薦的好人才」。

對此，林靜儀稍早受訪時表示，民進黨中央黨部已經回應過非常多次，幾乎每天都會再被詢問到，對於地方縣市首長、某些還沒有提名完成的議員候選人，「黨中央都有進程」。

林靜儀說，很高興黨內有非常多優秀的黨公職同志，這些人在未來都有可能參選，民進黨中央黨部都會進行徵詢及評估。

►免跟團，一秒到日本！溪頭妖怪村飯店打折了

ET快訊
快訊／蘋果新聞網「大量解僱計畫」 　裁員280人
iPhone 14系列實機模型曝光！　鏡頭更凸、迎來大升級
批台北讚上海被罵！金湯力真的滾了　亮搭車照曝目的地
有症狀卻快篩陰？　醫揪「說明書最大錯誤」
快訊／國王4人被隔離！　湯瑪士決勝G5無法上陣
雞排妹自爆抽脂「做壞了」　醫美診所怒提告...結果出爐
陳美鳳一見他激動相擁！　張晨光悄回台近照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲峰飛彈量產可以打到北京惹議　游錫堃改口：和平大家才會幸福

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局已收到大量解僱計畫書

傳派系聯盟鎖定他挑戰侯友宜　羅致政：專心隔離暫不回應

民調輸給黃珊珊？蔣萬安喊不在意　「選舉沒有師父，會加倍努力」

「中國經濟拳頭世界看在眼裡」　民進黨團樂見反貿易霸凌聯盟倡議

外交部轟俄羅斯扭曲事實　「中共政府從未統治過台灣」

陸委會主委邱太三確診　已接種3劑疫苗目前症狀輕微

傳林智堅可能選桃園市長　鄭寶清批：沒有正當性跟合理性

中國大陸稱台海非國際水域　民進黨團：不是自稱就可以運轉全世界

網紅四叉貓爆「新北封PTT」　侯友宜：我尊重業務單位

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

舞痴們「古怪舞姿」老師頭好痛　《上流戰爭》演員「ㄈ字舞」大跳反XD

王心凌挑戰Rap飆草東《山海》　「甜美是我的特色，不是包袱」

酒駕不想吹！摀耳衝回家摔跤　馬尾女惱羞控警「闖民宅酒測」

入境3＋4要同地點住8天　柯文哲：又一個白痴政策

貪吃貓躲桌旁偷骨頭還哈氣嘶人　媽訓斥秒露「超萌無辜臉」：不4偶

雲峰飛彈量產可以打到北京惹議　游錫堃改口：和平大家才會幸福

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局已收到大量解僱計畫書

傳派系聯盟鎖定他挑戰侯友宜　羅致政：專心隔離暫不回應

民調輸給黃珊珊？蔣萬安喊不在意　「選舉沒有師父，會加倍努力」

「中國經濟拳頭世界看在眼裡」　民進黨團樂見反貿易霸凌聯盟倡議

外交部轟俄羅斯扭曲事實　「中共政府從未統治過台灣」

陸委會主委邱太三確診　已接種3劑疫苗目前症狀輕微

傳林智堅可能選桃園市長　鄭寶清批：沒有正當性跟合理性

中國大陸稱台海非國際水域　民進黨團：不是自稱就可以運轉全世界

網紅四叉貓爆「新北封PTT」　侯友宜：我尊重業務單位

錄取率僅3.2％！她申請「8間常春藤名校」全中　超勵志背景曝光

屏縣警刑大分隊長潘建銘　毒梟剋星榮獲全國模範警察

22歲甜美照服員正面曝！喜歡和老人互動　公嬤搶著要她當孫媳婦

帕運國手方振宇加拿大國際賽擊敗頭號種子　勇奪本季首金

雲峰飛彈量產可以打到北京惹議　游錫堃改口：和平大家才會幸福

以為更年期！她48歲「自然懷孕」生下第3胎　距上次懷孕差22年　

「蘋果新聞網」8月裁員280人　北市勞動局已收到大量解僱計畫書

國2西向3輛車追撞　全線封閉車流紫爆...疑未保持距離釀禍

敲碗成功！地獄展「夜間場」時間曝　南美館曬佛經：莫驚慌

癲癇發作！男失蹤3天　躺水門溪床幸運獲救...只剩口鼻露出水中

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

惡意改圖酸馬英九！王浩宇「PO抹紅圖被抓包」秒道歉

吳淑珍確診像「風中殘燭」　陳水扁深夜吐心聲

蔡英文核定「梅家樹接海軍司令」　張哲平調總統府戰略顧問

陳時中確診添變數　北市長備案人選還有她

搶攻台南！「國旗女孩」披藍袍選議員

吳淑珍確診5天病情總整理

「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

她看北市三角督　「討厭陳時中氛圍」已起

吳淑珍確診「有痰咳不出」　陳水扁談照顧過程：都沒辦法休息

對陸貿易依賴創新高！蘇貞昌一句話被打臉

柯文哲：最喜歡王世堅送的腳踏車

衛生局不接電話是為了市長？　侯友宜本人回應了

幕後／林智堅先確保沈慧虹參選新竹　自己才考量未來

更多熱門

相關新聞

林智堅選桃市長？　鄭寶清不滿

林智堅選桃市長？　鄭寶清不滿

國民黨與民眾黨各派前行政院長張善政、立委賴香伶角逐桃園市長，而民進黨人選則懸而未決，不過，據悉除立委鄭運鵬、前立委鄭寶清外，新竹市長林智堅也被納入討論，對此，鄭寶清批評，若是林智堅，沒有正當性跟合理性；還說參選市長需要破釜沉舟的決心，才不會辜負所有支持者。

傳民進黨派羅致政戰新北　侯友宜：現階段先做好2件事

傳民進黨派羅致政戰新北　侯友宜：現階段先做好2件事

傳英蘇鎖定羅致政　民進黨：疫情穩定重要

傳英蘇鎖定羅致政　民進黨：疫情穩定重要

陳時中選北市剩「最後出場方式」　肩負民進黨全國火車頭角色

陳時中選北市剩「最後出場方式」　肩負民進黨全國火車頭角色

讚羅致政選新北「很好的事情」　江永昌：打造國際指標城市

讚羅致政選新北「很好的事情」　江永昌：打造國際指標城市

關鍵字：

民進黨新北市長2022羅致政林靜儀蘇巧慧江永昌

讀者迴響

熱門新聞

夫結紮7年！人妻驗孕竟2條線：我沒有　真相曝光

邵雨薇突公開婚紗照！網狂刷恭喜

鳳梨爆秘書「每晚尋歡至少5次」！

辣模參加極樂趴　只穿內衣詭異墜8樓

即／26歲國道警避車彎舉槍自戕！命危搶救中

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

曹格、吳速玲爆分居3個月直擊！

張蘭公開6歲孫子長相！網驚：也太帥

年提告逾800案被盯上　林義傑從受害者淪著作權蟑螂

妹子快篩　紅線「不在C也不在T」傻了

冷凍水餃哪牌最強？網友一面倒推「這家」

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

民進黨「新北市長」人選曝！　英蘇默契鎖定他對決侯友宜

確診人妻濫用「漂白水消毒」恐致命　醫秒阻止：會致命

傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「8大QA一次看」

更多

最夯影音

更多
蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪

蟑螂起飛！2兒子尖叫　爸喝斥下秒正面對決嚇歪
她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

她英文只會說到數字12　澳洲工作薪水爽翻4倍

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

高冷柴見媽受傷「伸手想呼呼」　 心疼樣惹人淚...網讚：沒有白養

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

孫騎車雙載「高速過彎」　嬤大法師後仰重摔超驚險

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面