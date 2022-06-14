傳派系聯盟鎖定他挑戰侯友宜　羅致政：專心隔離暫不回應

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

年底縣市長選舉時程逼近，外傳民進黨將推出立委羅致政參選新北市長，羅致政14日受訪時回應，自己目前專心隔離，暫不回應選舉相關議題；民進黨發言人林靜儀則說，民進黨中央黨部都會進行徵詢及評估。

媒體報導，年底九合一選舉時程逼近，民進黨布局北台灣縣市長持續有進展，其中六都人口第一的新北市，在英系、蘇系2大系統取得默契下，由英系立委羅致政出線獲提名的機率大增。

對此，羅致政稍早受訪時僅表示，自己目前專心隔離，不便接受訪問，「先不要，我跟大家都這樣講」。

民進黨立委蘇巧慧指出，新北市有很多資深的立委，像是吳秉叡、羅致政都是已經連任好幾屆，在國會表現很好，地方建設也都非常了解、非常支持，更是跟在地鄉親有真正的連結，「我覺得他們都是很好的人選」。

蘇巧慧大讚，羅致政在國會的表現大家有目共睹，最近在新北市的相關議題上，不但能夠針砭新北市確實的問題，而且能夠提出解方，資深立委的功力就是在這裡，對地方有了解、很有想法，都會是很好的人選。

民進黨立委江永昌則說，他認識的羅致政非常的優秀，尤其在外交、國防等領域上，都右非常傑出的表現，相信他能夠幫助新北市走向國際，成為指標城市，如果民進黨能夠提名他參選新北市長，這是很好的一件事情。

江永昌強調，羅致政非常勤於奔走、耕耘地方，他的論述非常的清晰，對於地方的發展也有很深切的了解，一定能夠讓新北市更加蓬勃，「真的是非常值得推薦的好人才」。

對此，林靜儀稍早受訪時表示，民進黨中央黨部已經回應過非常多次，幾乎每天都會再被詢問到，對於地方縣市首長、某些還沒有提名完成的議員候選人，「黨中央都有進程」。

林靜儀說，很高興黨內有非常多優秀的黨公職同志，這些人在未來都有可能參選，民進黨中央黨部都會進行徵詢及評估。