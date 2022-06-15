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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰來當母雞？7月民進黨全代會倒數　北北桃人選呼之欲出

▲民進黨主席蔡英文出席縣市長提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

面對年底大選，民進黨定調以防疫工作優先，提名作業至今都未有進度；不過，若近兩週疫情狀況持續走低，綠營預計重啟選戰作業，而民進黨全代會於7月17日登場，進入倒數階段。在北北桃三都人選都還未明朗的情況下，屆時由誰出線擔任「選戰火車頭」角色，將成為民進黨九合一大選成敗關鍵。

台北：看到隧道的光？疫情緩降期成選戰關鍵

在北市長方面，藍營確定提名蔣萬安、民眾黨則支持台北副市長黃珊珊，綠營內呼聲最高的衛福部長陳時中過去曾說，要看到疫情隧道中的光才考慮參選，而隨著疫情緩降，黨內派系幕僚表示，陳時中應該剩下最後的「出場方式」，以及後續團隊的組建工作，其全國滿意度落在六成，首都之戰勢必肩負全國火車頭角色。

民進黨在北市長的提名佈局上，英系力挺陳時中參選，而其他派系舉凡蘇系、綠色友誼也沒有太多意見，甚至逐漸成為黨內的多數共識；不過，正國會「少主」林佳龍近來積極佈局北市，行程滿檔之外，還推出「台北首都圈交通＋首都願景的12門課」、「智慧經濟與首都觀光5+5篇」，又觸及中正紀念堂轉型等議題。

這也讓民進黨內，最近出現兩種聲音，一方面有派系人士持續對外宣傳陳時中的支持度出現狀況，有「走下神壇」的趨勢，恐有回到民進黨在北市基本盤的現象，這一派認為陳時中流失許多中間選民，且與林佳龍之間的差距縮小，不應該「全黨等一人」。

不過，另一派系人士表示，陳時中在全國的滿意度上，仍維持六成高檔表現，可見全國對他的認同度非常高，而首都市長又是重中之重，他勢必擔負全國選戰火車頭的角色，目前黨內普遍多數派系，認為只有陳時中可以扮演這個角色。

▲▼總統蔡英文偕同衛福部長陳時中視察彰基醫院。（圖／總統府提供）

新北：挑戰五星首長？派系聯盟鎖定他

年底九合一大選將至，新北市長侯友宜狹高支持度挑戰連任，綠營部分，過去內政部長徐國勇、立委羅致政、蘇巧慧、吳秉叡都曾被點名，根據媒體報導，在英系、蘇系2大系統取得默契下，由英系立委羅致政出線獲提名的機率大增。

蘇巧慧指出，新北市有很多資深的立委，像是吳秉叡、羅致政都是已經連任好幾屆，在國會表現很好，地方建設也都非常了解、非常支持，更是跟在地鄉親有真正的連結，「我覺得他們都是很好的人選」。

蘇巧慧分析，吳秉叡、羅致政的選區相鄰，不管是新莊或板橋的建設都有很多的互動，「我看到他們對於地方的熱情、服務，這些都是作為市長人選最好的特質」，大家也知道，上一屆市長競選過程中，吳秉叡和羅致政都有志於更上一層樓，為新北市更多的人來服務，如果在4年之後能夠由在地立委出馬，對民進黨來說是好事。

▲民進黨立委羅致政於外交及國防委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

桃園：桃竹選情互相制肘、地方人馬牽動選戰成敗

年底九合一大選將至，民進黨定調「防疫工作為優先」，提名作業至今都未有新進度。但綠營在桃、竹兩地人馬佈局多有牽扯，隨著新竹副市長沈慧虹浮出檯面，林智堅北征桃園可能性越來越高。

隨著藍營提名前行政院長張善政、民眾黨提名立委賴香伶，綠營由誰角逐桃園市長大位也成為焦點，目前綠營在桃園選戰的可能人選立委鄭運鵬、鄭寶清，由現任新竹市長林智堅轉戰桃園的聲音也開始出現，但若要由林智堅選桃園，就牽動綠營新竹市長的人選佈局。

近來在新竹市長人選上，黨內可說是刀光劍影。林智堅有意交棒副市長沈慧虹，不過前議員鄭宏輝也在特定派系支持下，雙方僵持不下，在逐漸演變成派系角力，恐還有待中央高層出面協調。

但若由林智堅代表民進黨參選桃園，如何面對空降、落跑市長疑慮也是綠營考量之一，鄭寶清13日受訪時就直言，林智堅來桃園參選是假設性的問題，沒有合理性，也沒有正當性，林智堅沒有準備好要來桃園參選，所以不知道桃園市民的需求，也不知道桃園地方的需要。

桃園選情最大關鍵仍是市長鄭文燦，鄭文燦一直是綠營未來有望挑戰總統大位的要角之一，若能協助出線者拿下年底桃園首長選戰，會更加鞏固鄭在黨內地位，加上鄭在桃園執政8年累積的政治能量，也讓桃園選情更加膠著。

▲民進黨公投說明會台北場，新竹市長林智堅致詞。（圖／記者林敬旻攝）

對於民進黨在年底選戰的提名安排，民進黨仍維持一慣基調，發言人黃彩玲日前表示，現在國人最關心的是疫情的變化，與民眾齊心做好防疫工作，是目前最為優先的工作。

黃彩玲強調，民進黨縣市長的提名作業，民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，爭取選民支持，相關傳聞人選為媒體傳聞報導，目前本黨提名作業並未有新進度。

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