傳林智堅可能選桃園市長　鄭寶清批：沒有正當性跟合理性

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨與民眾黨各派前行政院長張善政、立委賴香伶角逐桃園市長，而民進黨人選則懸而未決，不過，據悉除立委鄭運鵬、前立委鄭寶清外，新竹市長林智堅也被納入討論，對此，鄭寶清批評，若是林智堅，沒有正當性跟合理性；還說參選市長需要破釜沉舟的決心，才不會辜負所有支持者。

對於若由林智堅代表民進黨參選桃園市長，鄭寶清13日接受《鏡新聞》訪問時直言，林智堅來桃園參選是假設性的問題，沒有合理性，也沒有正當性，林智堅沒有準備好要來桃園參選，所以不知道桃園市民的需求，也不知道桃園地方的需要。

鄭寶清14日在臉書轉發該則訪問影片，並指出，在地性是長期深耕，造就與地方人民的情感連結；而合理性是對於每一位選民應有適當和適切的作法，才能符合人民的需求。

鄭寶清也說，參選市長是需要破釜沉舟的決心，才不會辜負所有支持你的人，「寶清會持續勤走基層，聽取每個地方每位民眾的聲音，使桃園成為富光榮感的宜居城市」。

據了解，林智堅是否真的投入桃園選戰，可能攸關新竹市參選人，目前新竹市除了行政院顧問鄭宏輝極力爭取外，林智堅有意拉抬副市長沈慧虹參戰。

而《鏡週刊》則引述親桃園市長鄭文燦人士言論，指出鄭對接班人選，認為能贏、會贏就好；但該名人士也坦言，每當輿論出現林智堅要選桃園市長的消息，藍營地方要角就會緊張兮兮來向市府團隊打聽動向。